La CUP-Fem Manresa reclama mesures per combatre el racisme immobiliari
Fa sis anys l’Ajuntament ja va aprovar una resolució semblant però el grup municipal considera que no s’ha fet prou
Regió7
La CUP-Fem Manresa presentarà al ple municipal que ha de celebrar aquest dijous a l’Ajuntament de Manresa una moció amb propostes per combatre el racisme immobiliari.
El grup municipal defensa la necessitat de posar fre a una dinàmica que exclou del mercat de lloguer a persones que, tot i tenir ingressos estables i solvència acreditada, són rebutjades per immobiliàries i propietaris a l’hora de llogar un habitatge causa del seu origen, color de pell o nom.
No s'ha fet prou
La nova proposició arriba gairebé 6 anys després que la CUP-Fem Manresa ja en presentés una altra sobre aquest mateix tema que va ser aprovada per unanimitat per tots els grups. La candidatura, però, denuncia que l’aplicació dels acords ha estat clarament insuficient.
Segons fonts de la CUP-Fem Manresa, “si es parla amb els nostres veïns i veïnes d’origen migrant, és molt fàcil conèixer casos de persones que, tot i poder pagar un lloguer, xoquen amb un mur quan parlen amb immobiliàries i propietaris». Asseguren que «quan veuen que semblen estrangers, se’ls diu que els pisos ja estan llogats, però, quan qui fa el contacte és ‘autòcton’, els mateixos pisos passen a estar disponibles».
Tot i que no hi ha dades a escala municipal, espais tan diversos com Càritas, Docents per l’Habitatge de la Catalunya Central, la PAHC o l’Escola Ítaca han denunciat casos de racisme immobiliari.
Vulneració de drets
Segons la CUP-Fem Manresa, aquesta pràctica il·legal no tan sols vulnera el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i el dret a l’habitatge, sinó que també té altres conseqüències. Consideren que el racisme immobiliari incentiva la segregació, ja que provoca que les persones migrants acabin vivint als barris amb habitatges en pitjors condicions i on ja hi ha més població d’origen estranger. Això dificulta la relació entre veïns i veïnes d’orígens diferents i complica la cohesió social.
Per altra banda, el racisme immobiliari també facilita les ocupacions, considera el grup. Quan les persones són excloses repetidament del mercat de lloguer, és més fàcil que algunes acaben veient l’ocupació d’habitatges buits com l’última alternativa per accedir a un sostre. Una alternativa, però, profundament inestable i plena de problemes. «En plena crisi de l’habitatge, les administracions públiques tenen el deure d’actuar, també per garantir que a ningú se li negui el dret a l’habitatge pel seu origen», afirma la CUP-Fem Manresa.
Per això, proposen acords com crear un protocol municipal contra la discriminació en l’accés a l’habitatge que inclogui mecanismes de detecció, canals accessibles de denúncia i acompanyament a les víctimes; i que estableixi una coordinació amb la Generalitat per sancionar a les immobiliàries i propietaris que practiquin racisme immobiliari. A la vegada, la candidatura també defensa impulsar campanyes informatives adreçades a la ciutadania i al sector immobiliari sobre els drets en matèria d’habitatge i la prohibició de discriminació per motius d’origen.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà