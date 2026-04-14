Denunciat dues vegades en cinc minuts per parlar pel mòbil mentre conduïa a la C-55
L’infractor va repetir la mateixa conducta dos quilòmetres després de ser sancionat pels Mossos d’Esquadra
Regió7
Manresa
Els Mossos d'Esquadra han denunciat el conductor d'un vehicle per parlar pel mòbil a la C-55. Segons han compartit els agents de la policia catalana, els fets van tenir lloc durant una campanya conjunta amb el Servei Català de Trànsit contra les distraccions. Durant l'operatiu, els mossos van enxampar un conductor que circulava per la via, al seu pas per Manresa, parlant pel mòbil.
L'autor dels fets va rebre dues denúncies, ja que els agents el van enxampar cometent la mateixa infracció dues vegades en només cinc minuts de diferència: després de la primera denúncia, el conductor va reprendre la marxa i dos quilòmetres més tard va repetir l'acció, per la qual va tornar a ser sancionat.
