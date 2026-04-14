Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa
També s’han tret o colpejat altres per fer-les malbé en punts del Bages i el Solsonès
Ha desaparegut la rajola eròtica amb vulves i penis formant una estrella situada al costat sud del pont d’obra del canal de la Mina a prop de la font del Soroll i de Viladordis, a Manresa, després que Regió7 se’n fes ressò.
Un caminador que realitza habitualment aquest recorregut va fotografiar la rajola i ha tornat a fer-ho amb el pontet ja sense ella.
Es dona la circumstància que sembla que no agrada a tothom el fenomen de les misterioses rajoles eròtiques que van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023, i que han estat notícia i s’han escampat pels ponts, viaductes i pontarrons de Catalunya.
Al sector de Palà i Valls de Torroella han començat a desaparèixer recentment i alguna ha estat colpejada. Un veí de Palà de Torroella explica, després de veure la notícia de la nova rajola eròtica localitzada a Manresa en un pontarró del canal de la Mina, a prop de Viladordis, que n’hi ha una de semitrencada a la zona de Palà amb la riera de Vallbona. També se n’han arrencat dels murs de ponts i passos com el que va al barri de la Rata, a Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o a la palanca que va cap a Salipota, a Súria.
Arrencar o malmetre
“Les estan traient i la que no poden arrencar la deixen malmesa”, afirma. Al sector de Valls i Palà les misterioses rajoles eròtiques van arribar en diverses tongades. “Primer en els ponts vells i principals, després, fins i tot, en pontets de rierol”. I afegeix que retirar-les no és difícil fent servir un tornavís o una escarpa i martell.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà