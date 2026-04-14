Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa

També s’han tret o colpejat altres per fer-les malbé en punts del Bages i el Solsonès

El pontet a prop de Viladordis sense la rajola / Josep Lluís Lliberato

Francesc Galindo

Manresa

Ha desaparegut la rajola eròtica amb vulves i penis formant una estrella situada al costat sud del pont d’obra del canal de la Mina a prop de la font del Soroll i de Viladordis, a Manresa, després que Regió7 se’n fes ressò.

Un caminador que realitza habitualment aquest recorregut va fotografiar la rajola i ha tornat a fer-ho amb el pontet ja sense ella.

El pontetat encara amb la rajola eròtica / Josep Lluís Lliberato

Es dona la circumstància que sembla que no agrada a tothom el fenomen de les misterioses rajoles eròtiques que van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023, i que han estat notícia i s’han escampat pels ponts, viaductes i pontarrons de Catalunya.

Al sector de Palà i Valls de Torroella han començat a desaparèixer recentment i alguna ha estat colpejada. Un veí de Palà de Torroella explica, després de veure la notícia de la nova rajola eròtica localitzada a Manresa en un pontarró del canal de la Mina, a prop de Viladordis, que n’hi ha una de semitrencada a la zona de Palà amb la riera de Vallbona. També se n’han arrencat dels murs de ponts i passos com el que va al barri de la Rata, a Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o a la palanca que va cap a Salipota, a Súria.

Arrencar o malmetre

“Les estan traient i la que no poden arrencar la deixen malmesa”, afirma. Al sector de Valls i Palà les misterioses rajoles eròtiques van arribar en diverses tongades. “Primer en els ponts vells i principals, després, fins i tot, en pontets de rierol”. I afegeix que retirar-les no és difícil fent servir un tornavís o una escarpa i martell.

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

Surten de Manresa amb furgonetes, se'n van a robar coure a Cantabria, i acaben detinguts per la Guàrdia Civil

Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"

El Clínic publica una guia per atendre les persones trans: "El professional s'ha d'adreçar al pacient pel seu gènere sentit, encara que no sigui el mateix que el de la targeta sanitària"
