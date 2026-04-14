Els usuaris del bus Manresa-Barcelona han crescut un 20% el primer trimestre
Segons la companyia, és habitual que cada any augmentin els viatgers, que entre aquest març i el de l’any passat han pujat un 26%
Anuncia que està estudiant millores que s’aplicaran pròximament
El passat mes de gener Monbus va començar a oferir els nous horaris de la línia de transport públic amb autobús entre Manresa i Barcelona. El primer trimestre de l’any, segons informació aportada per l’empresa demanada per Regió7, els usuaris han augmentat un 20%, un percentatge que encara ha estat més important si es comparen els viatgers del març de l’any passat amb els d’aquest, amb un increment del 26%.
Fonts de l’empresa no han concretat a què atribueixen aquest augment. Lògicament, hi té molt a veure l’increment de les expedicions coincidint amb l’explotació del nou contracte de la línia, però també és evident que hi han ajudat els problemes a Rodalies que fan que cada vegada hi hagi més gent que busqui alternatives a un transport ferroviari clarament deficient.
Monbus constata un creixement sostingut de la demanda. «Des de l’inici de l’any, la línia ha experimentat un increment constant de viatgers respecte al mateix període de 2025, un fet que s’ha accentuat significativament durant l’últim mes, el març, amb un increment del 26% interanual. En total, l’augment des de principis d’any se situa en el 20%».
«Reforços estratègics»
Informa que, de dilluns a divendres, s’han fet «reforços estratègics» per donar resposta a l’increment de la demanda. En concret, «s’han implementat nous serveis de reforç en hores punta. Destaquen les sortides de les 5:30 h (Manresa-Barcelona) i les tornades des de Barcelona Gran Via de les 14:00 h i de les 20:30 h».
Pel que fa al cap de setmana, també hi ha hagut un augment de l’oferta, amb cinc reforços addicionals els dissabtes i tres els diumenges. «Això garanteix la mobilitat en les franges de major afluència, especialment en les tornades nocturnes des de Barcelona (21:40 h)». Durant les pròximes setmanes fa saber que «s’estudien possibles millores» que s’informaran convenientment.
L’estiu passat Monbus va tornar a guanyar el concurs públic de la Generalitat per explotar una línia que ja explotava amb moltes crítiques per part dels usuaris. L’octubre passat es va confirmar que continuaria donant el servei, un cop la Generalitat va desestimar el recurs presentat per l’altra empresa en litigi, Sagalés.
En la presentació a Manresa del nou contracte, el juny passat, la Generalitat, representada per la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, va assumir que les limitacions de l’anterior concessió eren les responsables dels problemes que arrossegava el servei, ostentat per Monbus des del 2016. El nou va arribar amb un reforç important de l’oferta.
La concessió
La concessió inclou el directe Manresa-Barcelona (e22), el directe Monistrol de Montserrat-Olesa de Montserrat-Barcelona (e23) i la línia regular (530), de Manresa a Barcelona passant per Monistrol, Olesa, Castellgalí i Sant Vicenç. Inicialment, en el cas Manresa-Barcelona, en hora punta del matí, la previsió era oferir busos cada 5-15 minuts i, la resta del dia, cada 30. I de Barcelona a Manresa, en hora punta a la tarda, cada 15 minuts i, la resta del dia, cada 30.
De dilluns a divendres, els dies feiners, a l’agost, en hora punta, la freqüència és de 15 minuts i de 30 la resta del dia. I els dissabtes feiners, hi havia quatre expedicions al dia per cada sentit. Amb l’entrada en funcionament de la nova concessió s’han introduït els canvis explicats anteriorment per adequar l’oferta a la demanda.
Subscriu-te per seguir llegint
