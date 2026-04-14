Una olla al foc s'incendia i causa un petit foc en un pis de Manresa
Les flames han estat sufocades ràpidament pels Bombers, evitant afectacions a la propietat
Manresa
Una olla al foc ha provocat un ensurt en incendiar-se en un pis de Manresa. El succés ha tingut lloc a l'avinguda de Tudela, a les 4.18 hores, quan el cos de Bombers de la Generalitat ha rebut un avís per fum que sortia de l'immoble.
En arribar les dues dotacions, desplaçades pels serveis d'emergències, han observat que el fum venia d'una olla que s'havia cremat mentre la veïna cuinava. Una vegada apagades les flames s'han retirat a parc quedant en un servei de poc més de mitja hora.
Les flames no han tingut cap afectació al domicili ni han causat ferits.
