Intervenció a la ribera del riu davant del Congost per prevenir inundacions a Manresa
Davant la impossibilitat d’accedir amb tota la maquinària a alguns punts s’ha desbrossat el canyar i, posteriorment, s’ha instal·lat una cobertura biodegradable de malla de coco per impedir els rebrots
La gran desbrossada que s’ha fet a la ribera del riu Cardener, al seu pas per Manresa, davant del Congost per la banda de la fàbrica dels Panyos té com objectiu «prevenir danys en el domini públic hidràulic i reduir l’afectació de futures inundacions a persones i béns com a conseqüència de les crescudes», segons afirma la memòria tècnica de la intervenció de l’Ajuntament.
S’ha eliminat canyars i altra vegetació invasora en el tram de llera del marge esquerre del riu Cardener entorn de la fàbrica dels Panyos. En aquest indret s’hi havia fet una actuació anterior de retirada de canyars i d’acàcies que van rebrotar en part.
També s’ha procedit al desbrossament d’una àrea de 1.498 metres quadrats i posterior eliminació de rizomes mitjançant el seu arrencat fins a un mínim de 50 centímetres de fondària. La intervenció va comptar amb un repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració in situ fent servir una trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Els rizomes són tiges subterrànies que creixen horitzontalment, i funcionen com a òrgans d’emmagatzematge de nutrients i reproducció vegetativa. Es diferencien de les arrels perquè presenten nusos, entrenusos i gemmes de les quals poden sorgir noves tiges aèries i arrels.
Acàcies eliminades químicament
L’objectiu era intervenir en profunditat i evitar un nou rebrot de les espècies invasores, dintre de l’estratègia d’ampliar la biodiversitat i l’espai que pugui ser utilitzat pels ciutadans.
Davant la impossibilitat d’accedir amb tota la maquinària en alguns punts es va desbrossar el canyar i, posteriorment, es va instal·lar una cobertura biodegradable de malla de coco. Aquesta malla es va fixar al terreny mitjançant rases.
El rizoma no es va eliminar perquè per la situació del terreny era impossible entrar-hi amb màquina. Aquesta tècnica s’ha aplicat en la zona més al sud de l’àmbit, que té una superfície de 637 metres quadrats.
D’altra banda, s’han eliminat peus arboris d’espècies invasores sobre un total de 1.345 metres quadrats, en els que s’hi troben un total d’unes 100 acàcies (Robinia pesudoacacia), unes 50 d’un diàmetre superior als 10 centímetres i la resta de diàmetre inferior.
Segons detalla l’informe, es va dur a terme «a partir d’un tractament químic on s’ha punxat les acàcies amb un líquid d’herbicida provocant la seva mort».
