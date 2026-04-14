Les escoles de La Bressola, protagonistes a Manresa amb actes pel seu 50è aniversari

Dimecres tindrà lloc una xerrada i fins divendres es podrà visitar una exposició sobre aquesta xarxa d'escoles que ensenyen en català a la Catalunya Nord

El president Illa en una visita a una escola de La Bressola / Arxiu/ACN

Regió7

Manresa

Els estudis d’Educació de la Facultat de Ciències Socials de Manresa s’afegeixen a la commemoració del 50è aniversari de La Bressola amb dues propostes: una xerrada sobre el model d’immersió lingüística i una exposició que recorre la trajectòria i el projecte educatiu d’aquesta xarxa d’escoles de la Catalunya Nord.

La xerrada "Eines i estratègies immersives a La Bressola" tindrà lloc el 15 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda a Aula taller edifici FUB4, i anirà a càrrec de David Altimir, mestre i comissari de l’Any Bressola. També hi intervindran les mestres Mireia Vilardell i Cati Vilar. La proposta inclourà una presentació sobre l’organització dels centres de La Bressola i les estratègies que utilitzen per aplicar el sistema d’immersió lingüística, seguida d’un debat obert al voltant de les eines i metodologies que poden ser útils també en altres contextos educatius.

Paral·lelament, fins al 17 d’abril, l’edifici FUB4 acollirà l’exposició 50 anys de La Bressola, que ofereix un recorregut per la història de l’associació des de la seva fundació, l’any 1976, fins a l’actualitat.

Asociació Cultural

La Bressola és una associació cultural creada a Perpinyà l'any 1976 per a promoure una xarxa d'escoles associatives que practiquen la immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. Juntament amb La Calandreta, Diwan, les Seaska, les escoles ABCM-Zweisprachigkeit i Scola Corsa, forma una confederació d'escoles bilingües a França, l'Eskolim.

