Les escoles de La Bressola, protagonistes a Manresa amb actes pel seu 50è aniversari
Dimecres tindrà lloc una xerrada i fins divendres es podrà visitar una exposició sobre aquesta xarxa d'escoles que ensenyen en català a la Catalunya Nord
Regió7
Els estudis d’Educació de la Facultat de Ciències Socials de Manresa s’afegeixen a la commemoració del 50è aniversari de La Bressola amb dues propostes: una xerrada sobre el model d’immersió lingüística i una exposició que recorre la trajectòria i el projecte educatiu d’aquesta xarxa d’escoles de la Catalunya Nord.
La xerrada "Eines i estratègies immersives a La Bressola" tindrà lloc el 15 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda a Aula taller edifici FUB4, i anirà a càrrec de David Altimir, mestre i comissari de l’Any Bressola. També hi intervindran les mestres Mireia Vilardell i Cati Vilar. La proposta inclourà una presentació sobre l’organització dels centres de La Bressola i les estratègies que utilitzen per aplicar el sistema d’immersió lingüística, seguida d’un debat obert al voltant de les eines i metodologies que poden ser útils també en altres contextos educatius.
Paral·lelament, fins al 17 d’abril, l’edifici FUB4 acollirà l’exposició 50 anys de La Bressola, que ofereix un recorregut per la història de l’associació des de la seva fundació, l’any 1976, fins a l’actualitat.
Asociació Cultural
La Bressola és una associació cultural creada a Perpinyà l'any 1976 per a promoure una xarxa d'escoles associatives que practiquen la immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. Juntament amb La Calandreta, Diwan, les Seaska, les escoles ABCM-Zweisprachigkeit i Scola Corsa, forma una confederació d'escoles bilingües a França, l'Eskolim.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum