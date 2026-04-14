L'horitzó 2030 d'UManresa: més estudis i més recursos públics
El campus Manresa de la UVic-UCC respon amb m´s oferta a la davallada demogràfica de joves en edat d'anar a la universitat
Oferir més estudis i, de retruc, ser més atractiva per als potencials estudiants de la Catalunya central i les comarques veïnes com els Vallès, és un dels principals objectius estratègics del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central, a curt i mitjà termini. També consolidar l’arribada de recursos públics amb l’objectiu d’abaratir els costos de la matrícula d’una universitat privada que té vocació de servei públic.
Són objectius que encaixen amb la demanda de poder cursar estudis nous com el de Psicologia, i que també casen amb el fet que el curs vinent UManresa estrenarà el grau en Dret i un nou cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística. Dret també es podrà cursar al campus Vic.
Més estudis i més recursos
Més estudis i més recursos haurien de garantir la viabilitat econòmica de la institució, i al mateix temps fer front al desafiament que suposarà el canvi de cicle demogràfic que arribarà el 2027, quan baixarà en picat la població en edat d’anar a la universitat. Ho farà de forma brusca.
Mirant cap al 2030
Davant d’aquests reptes al patronat de la Fundació Universitària del Bages va resoldre, a finals del 2024, planificar nous estudis posant la mirada el 2030. Tant graus com titulacions de formació professional de grau superior. El pensament inicial era oferir almenys tres noves titulacions.
Segons el parer de la FUB, l’única manera d’atenuar el canvi de cicle demogràfic que patiran totes les universitats, és oferir titulacions noves. La primera d’elles serà Dret, que a més a més és de les que atorguen prestigi a una universitat juntament amb Medicina, que ja es pot cursar en el seu tram final a Manresa.
Es parteix de l’anàlisi que amb les titulacions que ja s’ofereixen difícilment hi haurà un increment net d’alumnes, i que hi ha marge per córrer a l’hora de captar estudiants de les comarques de l’entorn de la Catalunya central com el Baix Llobregat o bé l’Anoia i el Vallès Occidental -cada cop n’hi ha més tot i l’efecte xuclador de l’àrea metropolitana- a més a més d’alumnes de les mateixes comarques centrals. Hi ha el convenciment que si s’ofereixen noves titulacions, els joves en edat universitària del territori optarien per quedar-se abans que anar a una universitat de fora.
La consigna seria no tan sols evitar decréixer sinó al contrari: créixer.
Curs de rècord
Aquest curs 2025-2026 UManresa ha batut rècord de matriculació amb 2.600 alumnes en titulacions oficials. També d’estudiants de nou accés. Podologia, Educació Infantil i els d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) han incrementat notablement el nombre d’estudiants i tenen bona part de responsabilitat d’haver arribat a aquestes xifres. Per altrapart,t graus històrics com Fisioteràpia i Infermeria no tan sols es van omplir sinó que es van afegir noves places.
Dret serà la principal novetat del curs vinent. S’impartirà a l’edifici FUB2, territori Ciències Socials, i començarà el primer curs amb 40 alumnes. UManresa també rebrà els primers d’Odontologia, que després de passar els primers cursos a Vic, s’acabaran de formar a Manresa.
En total UManresa oferirà el curs vinent 10 graus universitari. Vuit d’aquests els gestiona directament la Fundació Universitària del Bages i dos -Medicina i Odontologia- la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que també forma part de la federació de la UVic-UCC.
