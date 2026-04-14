Manresa: el Centre Cívic Selves i Carner acull l'exposició amb les fotografies guanyadores del concurs veïnal
L'Associació de Veïns i Veïnes de Barriada Saldes–Plaça Catalunya organitza la mostra sobre la ciutat i el seu entorn natural
Regió7
El Centre Cívic Selves i Carner, de Manresa, acollirà fins al 30 d’abril una mostra amb una selecció de les millors imatges del concurs de fotografia de l’Associació de Veïns i Veïnes de Barriada Saldes–Plaça Catalunya. Enguany, la temàtica del concurs ha estat “Manresa i el seu entorn natural” i entre les 35 imatges de 16 autors diferents que es podran veure, ja hi haurà les guanyadores del certament que consta de tres premis. Aquests premis es lliuraran en un acte que tindrà lloc el divendres 24 d’abril a les 19 h a la plaça Catalunya, després d'una de les sessions de Fil de Contes. El concurs, organitzat per l’associació veïnal, compta amb el suport de Foto Art Manresa que enguany celebra el 50è aniversari de la seva creació.
Un cop finalitzada aquesta exposició, i a partir del 18 de maig, en aquest mateix espai s’hi exposarà una selecció de les obres participants en el concurs de dibuix infantil de la mateixa associació de veïns. La participació en aquest certamen encara està oberta i hi poden prendre part alumnes de 5è i 6è de primària. La temàtica del concurs és La meva escola i les obres es poden presentar fins al 30 d’abril. Han d’estar fetes amb els fulls normalitzats que les escoles o l’associació veïnal entregaran a l’alumnat. Els premis es faran públics el 23 de maig a les 12 del migdia. L’exposició restarà oberta al públic fins al 12 de juny.
L’horari d’obertura de les dues mostres és de dilluns a divendres de 16 a 21 h.
Retrats de Benín es trasllada a les Escodines
L’exposició Retrats de Benín es trasllada ara al Casal de les Escodines. Aquesta mostra, que ja s’ha pogut veure al Selves i Carner amb motiu dels 50 anys de Foto Art Manresa, és un una selecció de fotografies de Pep Moyano Llamas i que són el resultat d’un viatge del mateix fotògraf a aquest país el 2023. S’hi poden veure imatges de persones que es trobava pel carrer o en algun poblat dels que visitava així com també escenes quotidianes. Els retrats són en blanc i negre amb l’objectiu de destacar les mirades de les persones en un país amb una gran varietat de colors que distraurien el públic. Moyano és soci de Foto Art, i ha estat distingit amb diversos guardons.
L’horari d’obertura del Casal de les Escodines és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
