Tallada l'avinguda Bertrand i Serra de Manresa deu hores dimecres

Els vehicles no podran circular pel costat de la Fàbrica Nova de les 9 del matí a les 7 de la tarda

Imatge de l'avinguda Bertrand i Serra i la Fàbrica Nova / Arxiu/Mirera Arso

Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Manresa informa que, en el marc de les obres de rehabilitació de la Fàbrica Nova, aquest dimecres 15 d'abril, de les 9 a les 19 h, es procedirà al desmuntatge i retirada d'una de les grues torre situades a l'interior del recinte. A causa d'aquests treballs, es tallarà el trànsit de vehicles a l'avinguda Bertrand i Serra entre el carrer Joan XXIII i la carretera Pont de Vilomara.

Els vehicles que circulin pel carrer Bisbe Comas cap a l'avinguda Bertrand i Serra seran desviats en direcció a la carretera Pont de Vilomara.

Tres grues

Els treballs de rehabilitació i consolidació de la nau de la Fàbrica Nova van començar el novembre del 2024. Es van instal·lar tres grues d’obra. Una a prop de la torre nord, a prop de la carretera del Pont de Vilomara; una altra a l’avinguda Bertrand i Serra i la que s’ha començat a desmuntar. Això és senyal que els treballs comencen a arribar a la seva fi.

La previsió inicial era acaba els treballs a principis d’aquest any. Al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del passat febrer, però, es va prorrogar el termini. Un cop enllestida la coberta i pràcticament del tot les façanes, s’està treballant en la col·locació de les finestres. La Fàbrica Nova quedarà, així, protegida.

