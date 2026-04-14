Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
Es vestien com a operaris i fins i tot feien senyalitzacions d'obres per simular que feien treballs de manteniment a zones de cablejat de telecomunicacions, i van sostreure unes dues tones de cable de coure
La Guàrdia Civil ha detingut set persones pel robatori de cable de coure en escomeses de telefonia de pobles de Cantàbria. Els detinguts es vestien com a operaris de manteniment i simulaven estar treballant en zones de cablejat de telecomunicacions a la via pública a plena llum del dia. Es tractava d'un grup delictiu itinerant que es desplaçava arreu d'Espanya, i que tenien la base a Manresa.
Els detinguts simulaven estar fent treballs de manteniment a zones de cablejat de telecomunicacions. Per fer-ho feien ús d'acords d'aquesta activitat laboral, fins i tot senyalitzaven la zona amb material d'obra. Portaven múltiples eines, algunes específiques per a la retirada de cablejat telefònic, i utilitzaven furgonetes i un camió de càrrega, on s'ha pogut intervenir uns 2.100 quilos de coure procedent de cables de telefonia en desús.
Dins l'intercanvi d'informació amb altres unitats de la Guàrdia Civil, i després de diverses investigacions, es va poder esbrinar que aquestes set persones havien viatjat a Cantàbria des de la capital del Bages amb tres furgonetes i un camió. La tarda del 31 de març passat, part del grup es va desplaçar a una zona de Laredo, on a simple vista i a plena llum del dia, en diversos carrers de la localitat van fer-hi treballs de manteniment amb obertures de tapes que donen accés a zones subterrànies per on transcorre cablejat de telecomunicacions. L'endemà, les set persones van actuar de manera concertada, i es van desplaçar en tres furgonetes i un camió per diversos carrers de les localitats de Laredo i Colindres.
Del resultat de les indagacions realitzades que apuntaven a la sostracció de cablatge i no a la realització de treballs de manteniment, i per tal d'evitar que abandonessin Cantàbria, diverses patrulles de la Guàrdia Civil van interceptar aquestes persones. Van ser sorpresos in fraganti i detinguts per delictes de robatori amb força a les coses i de pertinença a grup criminal.
Aquesta actuació va permetre recuperar al moment de la intervenció prop de 2.100 quilos de cable de coure d'infraestructures de telecomunicacions. Així mateix, es van intervenir els quatre vehicles utilitzats i tota la senyalització i les eines específiques per a aquesta activitat d'important valor econòmic que utilitzaven els detinguts.
La Guàrdia Civil continua la investigació, i no descarta que els ara detinguts poguessin haver perpetrat altres robatoris similars en altres punts de l'Estat.
La investigació ha estat realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Policia Judicial de Laredo, comptant a la fase d'explotació amb suport de la Policia Local de Laredo.
Subscriu-te per seguir llegint
