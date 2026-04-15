Estudiants d’UManresa fan una estada acadèmica a la Xina
El campus Manresa de la UVic-UCC es proposa reforçar la seva projecció internacional
Deu estudiants dels graus en Gestió de la Societat Digital i en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa han participat recentment en una estada acadèmica a la Xina per guanyar experiència formativa en entorns internacionals. També ha servit per reforçar relacions entre la universitat manresana i governs i universitats xineses.
Els estudiants han fet un balanç positiu de l’estada. Segons UManresa, el viatge ha representat una oportunitat formativa de gran valor per a l’alumnat, que ha pogut entrar en contacte directe amb la realitat empresarial, institucional i tecnològica del país.
L’experiència s’emmarca en l’aposta d’UManresa per reforçar la seva projecció internacional i preparar els estudiants per a un món globalitzat, marcat pel creixement i el protagonisme creixent del bloc asiàtic en l’economia i la innovació globals.
Estada a la ciutat de Wuxi
L’estada s’ha desenvolupat principalment a la ciutat de Wuxi, en el marc de l’International Month, un programa impulsat pel govern municipal i organitzat pel Wuxi Vocational College of Science and Technology. El viatge ha estat possible gràcies al suport d’EUPIC (EU Project Innovation Center), una organització que connecta universitats, empreses i institucions europees amb la Xina i que ha col·laborat en l’establiment de contactes institucionals i en l’organització de les activitats del programa d’UManresa.
Aquesta col·laboració s’emmarca en les relacions iniciades arran d’una visita d’EUPIC al campus el març passat, promoguda per la Cambra de Comerç de Manresa, que actua com a agent facilitador en la creació de vincles internacionals. El grup ha viatjat acompanyat per Lluís Blancafort, director del Departament d’Empresa, i Queralt Alsina, coordinadora internacional de mobilitat de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa.
Una experiència formativa
Un dels aspectes més ben valorats pels alumnes que han participat en la iniciativa ha estat la possibilitat de conèixer la Xina des d’una perspectiva acadèmica i professional, més enllà d’un viatge turístic convencional. Els estudiants han participat en reunions institucionals, visites a universitats i trobades amb empreses, fet que els ha permès observar de prop els protocols i les dinàmiques pròpies del món dels negocis xinès.
“Hem pogut experimentar des de dins el món empresarial i veure com funciona una reunió de negocis, amb rituals molt diferents dels d’aquí”, explica Adrià Rufas, estudiant del grau en Gestió de la Societat Digital. En la mateixa línia, Raül Arpal destaca que “anar-hi amb la universitat ens ha ajudat a entendre les seves tradicions i la seva manera d’actuar en un context professional, cosa que no veuries fent només turisme”.
Tecnologia, protocols i contrast cultural
El fort desenvolupament tecnològic del país ha estat un altre dels elements que més ha impactat l’alumnat, tant en l'àmbit universitari com en la vida quotidiana. L’ús generalitzat de sistemes de pagament digitals, aplicacions integrades i solucions basades en la intel·ligència artificial contrasta amb el pes que la societat xinesa dona a la tradició i als protocols institucionals.
“És molt impactant veure com la tecnologia està completament integrada en el dia a dia i, alhora, la importància que donen a la tradició”, remarca Eudald Viladrich, estudiant d’ADE. Per a Aina Solé, del grau en Gestió de la Societat Digital, l’experiència ha permès constatar “un nivell tecnològic molt avançat a les universitats, amb programes i equipaments que aquí encara no tenim”.
Coneixement directe del comerç internacional
El programa ha inclòs també una jornada a Xangai amb visites a les oficines d’ICEX Espanya Exportació i Inversions i ACCIÓ Xina, que han aportat a l’alumnat una visió pràctica sobre els processos d’internacionalització empresarial. Aquesta part de l’estada ha estat especialment rellevant per entendre les barreres comercials, duaneres i lingüístiques que afronten les empreses que volen operar en mercats asiàtics.
“Ara soc molt més conscient de les dificultats que hi ha en les importacions i exportacions, sobretot pel que fa a les duanes i l’idioma”, explica Àlex Pérez, estudiant d’ADE. Francesc Carrau, del mateix grau, destaca que “saber que existeixen organismes com ICEX o ACCIÓ i conèixer com poden ajudar és molt útil de cara al futur professional”.
Valoració docent i aposta de futur
Des del punt de vista institucional, la coordinadora de mobilitat internacional, Queralt Alsina, subratlla que aquesta estada ha estat una experiència diferent de les mobilitats acadèmiques tradicionals. “No hi ha convalidació d’assignatures, però l’impacte cultural, personal i competencial ha estat enorme. Els estudiants han pogut veure com funciona una institució per dins i posar a prova la seva capacitat d’adaptació en un context molt diferent”, explica.
Per la seva banda, Lluís Blancafort remarca la importància d’aquest tipus d’experiències en la formació universitària. “No és el mateix explicar la realitat del món global a l’aula que viure-la en primera persona. La Xina està assumint un lideratge evident en molts àmbits, i veure-ho sobre el terreny prepara millor els estudiants per al mercat laboral real”, afirma.
Aquesta estada representa un nou pas en la consolidació de relacions amb institucions xineses. La intenció d’UManresa és continuar explorant aquests contactes per avançar en noves fórmules de col·laboració, com estades més llargues, programes de pràctiques o l’acollida d’estudiants xinesos a les seves aules.
