Fem Manresa demana al ple revertir l’externalització de serveis municipals
El grup municipal calcula que aquest any el govern destinarà 31 milions a pagar empreses
Regió7
El grup municipal de la CUP-Fem Manresa proposarà al ple de l’Ajuntament de Manresa que se celebrarà aquest dijous que s’aturin i es reverteixin les externalitzacions de serveis municipals. Considera que la gestió pública seria més eficaç, transparents i amb sentit social.
Segons la candidatura, «les últimes dècades, hem vist com, en lloc d’apostar per la gestió directa, els governs municipals han apostat per externalitzar serveis». Això ha fet que l’Ajuntament «hagi assumit una despesa extra que es podria haver estalviat, pagant no només el cost d’aquests serveis, sinó també un marge de benefici industrial a l’empresa adjudicatària i IVA».
L’Ajuntament de Manresa destina 31 milions d’euros a serveis gestionats per empreses privades, segons els càlculs de la CUP-Fem Manresa. És el màxim històric per aquest concepte, especifica.
Defensa que «en un moment d’augment de la desigualtat i del cost de la vida, la prioritat han de ser les polítiques que abordin seriosament les necessitats de la gent treballadora. Per poder impulsar aquestes polítiques amb força, cal utilitzar els recursos disponibles de la forma més eficient possible».
Insisteix que la gestió privada dels serveis municipals no només representa un sobrecost financer públic destinat a garantir el benefici privat de grans empreses, sinó que també implica una «pèrdua de control i fiscalització sobre la qualitat del servei i una precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores».
Auditoria de costos
Davant de tot això el grup municipal proposa elaborar i presentar en màxim sis mesos una auditoria de costos de les externalitzacions, identificant cada contracte de serveis i desglossant la quantitat exacta que l’Ajuntament paga anualment en concepte de Benefici Industrial i IVA.
En segon lloc, es planteja implementar un protocol de gestió directa preferent, que estableixi que cap contracte de serveis finalitzat pugui tornar a ser licitat a una empresa privada sense un informe tècnic previ que demostri que la gestió privada serà més econòmica que la gestió directa. Així, es proposa reprendre el procés de fiscalització comparativa entre els models de gestió externalitzada i internalitzada iniciat en el mandat anterior, que va demostrar la seva viabilitat tècnica i econòmica amb la recuperació del servei de la grua municipal.
Per altra banda, demana recuperar la gestió directa dels grans contractes municipals a mesura que vencin els períodes contractuals, i, finalment, planteja crear un portal de la despesa externa a la web de l’Ajuntament de Manresa, perquè els ciutadans puguin consultar quant s’està pagant a cada empresa externa.
