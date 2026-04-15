Junts torna a demanar al ple de Manresa que condemni els atacs a la seva seu i als seus regidors
En la darrera sessió la moció no va ser debatuda perquè es va considerar que no s'havia justificat la urgència per fer-ho
Un altre cop, el grup municipal de Junts per Manresa portarà al ple de l'Ajuntament una moció perquè el plenari condemni els atacs patits per la seva seu i pels seus regidors. Cal recordar que la moció ja es va presentar al ple del mes passat, però no es va debatre en considerar que no s'havia justificat la urgència per fer-ho.
Ramon Bacardit i Lluïsa Tulleuda, de Junts, han explicat en roda de premsa que es tracta d'un tema que "no es pot deixar passar i requereix una condemna formal del consistori". Van insistir que davant la vandalització d'una seu política, sigui del partit que sigui, no posicionar-se clarament implica "legitimar la violència i fets absolutament antidemocràtics davant dels quals cal posar una línia vermella".
La moció recorda que en el transcurs de la manifestació convocada pel Comitè 8M, el diumenge dia 8 de març, la seu comarcal de Junts va ser violentament vandalitzada amb llançament de pintura i trencament dels vidres.
L'endemà, Junts va emetre un comunicat en el qual es condemnava l’atac al local, reafirmant el seu compromís amb la democràcia i la llibertat d’expressió tot lamentant "profundament els fets
ocorreguts aquest diumenge a la tarda durant la manifestació del Dia Internacional de la Dona a la ciutat, una mobilització convocada i organitzada per Acció Lila, Acció Sindical del Bages, Arran Manresa, la PAHC Bages, l’Ateneu Popular i Aamas Manresa, que va discórrer pels carrers del centre de Manresa".
La moció relata que, al seu torn, el Comitè 8M, va respondre amb un comunicat d’autoinculpació dels fets violents i vandàlics, tot reafirmant i justificant l’agressió pel viratge ideològic que al seu entendre ha realitzat Junts cap a"posicions cada cop més d’extrema dreta", i tot amenaçant reiteradament amb expressions com ara que és "imprescindible assenyalar qualsevol partit que defensi el capitalisme salvatge".
Assenyalament, vandalisme, insults i amenaces
Junts recorda que el seu local a Manresa ha estat vandalitzat en dues ocasions i "els seus regidors, amb el president de grup al capdavant, estan sent sotmesos des de gairebé a l’inici de mandat, a assenyalament públic, insults i amenaces, per part dels sectors d’extrema esquerra de la ciutat, sense que això tingui aturador".
La moció recull que els partits demòcrates amb representació al consistori van expressar d’una forma o altra el suport a Junts davant aquests fets tan greus succeïts darrerament. Però cal que l'Ajuntament i el seu govern "sigui ferm en condemnar la violència vers els partits polítics i vers els 25 regidors que conformen el consistori, llençant un missatge clar a la ciutadania de rebuig a qualsevol forma d’agressió que atempti contra els drets fonamentals i pilars del sistema democràtic".
Per tot plegat, Junts demana que "el plenari de Manresa condemni els actes violents i vandàlics comesos en el transcurs de la manifestació del dia internacional de la dona a la ciutat, reivindicats pel Comitè 8M que agrupa a les entitats d’Acció lila, Acció sindical del Bages, Arran Manresa, la PAHC (Plataforma Afectats Hipoteca i Capitalisme) del Bages, l’Ateneu popular La Sèquia i Aamas Manresa".
