Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa

Ha traspassat després d'una llarga lluita amb el càncer

Sílvia Flotats, una ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa, en una foto recent / Arxiu particular

Redacció

Manresa

Sílvia Flotats Giner, funcionària de l’Ajuntament de Manresa amb una llarga trajectòria en les àrees de Joventut i Universitats, ha mort aquesta passada nit als 57 anys, després d’una llarga lluita amb el càncer. La seva feina ha deixat una empremta duradora en esdeveniments com el Campi qui Jugui o en equipaments com el Casal de Joves la Kampana.

Veïna del barri de Viladordis, Flotats es va llicenciar en Pedagogia i va ser una de les primeres dones de Catalunya a dirigir un CRAE, servei d’atenció a infants i adolescents en situacions de risc, on va exercir d’educadora.

Es va incorporar a l’Ajuntament de Manresa com a tècnica de Joventut, àrea on va tenir una participació directa en la creació del Casal de Joves La Kampana i l’Oficina Jove, i en l’organització de nombroses edicions del Saló Campi qui Pugui, del qual va ser secretària. Va participar en l’elaboració del Pla Integral de Joventut de Manresa i en la Fira de l’Estudiant.

Després de la seva etapa a Joventut va esdevenir Cap d’Unitat d’Universitats, on va treballar per enfortir els vincles entre els diferents actors del campus universitari de Manresa. El 2011 va participar en l’exposició «Un passeig per les emocions», organitzada per l’Associació l’Olivera per a dones que han tingut un càncer de mama.

A banda de la seva activitat a l’Ajuntament, va participar en entitats com Creu Roja i el CAE, i es va mantenir activa en tota mena d’activitats de la societat civil de Manresa, on era una persona especialment coneguda i apreciada. Deixa parella i un fill. Els detalls sobre el seu funeral es donaran a conèixer al llarg d'aquest dimecres.

