Una nova edició de Conductàlia mostra als joves els riscos del mòbil o l'alcohol al volant

Hi van participar prop de 350 alumnes de Cicles Formatius de l’Institut Guillem Catà

Un moment de la simulació d'atenció a un accident dalt l'escenari del Teatre Conservatori / Fundació Montepio

Eduard Font Badia

Manresa

El projecte Conductàlia va tornar a reunir joves a Manresa per a conscienciar-los en seguretat viària. Prop de 350 alumnes de Cicles Formatius de l’Institut Guillem Catà van participar el divendres passat al matí en aquesta iniciativa de la Fundació Montepio de Conductors que es va celebrar al Teatre Conservatori de Manresa per tal de conscienciar els joves sobre la importància de la seguretat viària, fomentar una conducció responsable i reduir l’accidentalitat juvenil. La plaça Sant Domènec també es va omplir de vehicles policials i demostracions.

Durant la jornada, els estudiants van assistir a una simulació sobre l’actuació dels cossos de seguretat i emergències en cas d’accident de trànsit, amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, el SEM i el TSC. Aquesta recreació els va permetre conèixer de primera mà el protocol d’intervenció i les conseqüències reals d’un sinistre viari.

Dins mateix del teatre, la companyia teatral La Nocturna va oferir una representació sobre les circumstàncies que havien portat a aquest accident. La sessió es va completar amb testimonis reals que van compartir la seva experiència vital, abordant de manera directa i crua les principals causes de sinistralitat: distraccions (sobretot l’ús del mòbil), consum d’alcohol o drogues, excés de velocitat i manca d’empatia.

Conductàlia combina el llenguatge teatral amb testimonis reals, una fórmula pedagògica que impacta directament en la percepció del risc dels joves i afavoreix canvis de conducta efectius.

Hi van prendre part Anna Franch, de l’Institut Guttmann; Núria Roca, víctima d’un accident de trànsit; i Marilina Ferrer, representant de l’associació Stop Accidents. L’acte va comptar també amb la presència del primer tinent d’alcalde i regidor de seguretat ciutadana i protecció civil Anjo Valentí que va fer la cloenda.

