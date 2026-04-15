La Policia Local de Manresa torna a dir-se Guàrdia Urbana
L’inspector en cap del cos policial, Miquel Martínez Pavón, va expressar, en la commemoració del 159è aniversari de la fundació del cos, el desig de recuperar el nom
El ple de l’Ajuntament de Manresa que tindrà lloc aquest dijous aprovarà el canvi de nom de la Policia Local de Manresa, pel de Guàrdia Urbana.
L'aprovació del canvi de nom de Policia Local a Guàrdia Urbana de Manresa respon, principalment, a una voluntat de recuperar la tradició històrica i reforçar la identitat de proximitat del cos. L’inspector en cap del cos policial, Miquel Martínez Pavón, ja va expressar públicament el setembre passat, en l'acte institucional de commemoració del 159è aniversari de la fundació del cos, el desig de recuperar el nom.
"Recuperar" la denominació original
L'inspector cap del cos va demanar "recuperar" la denominació original de Guàrdia Urbana per al cos manresà, apel·lant a la tradició del municipi. El canvi a Policia Local es va produir el 1988.
Històricament, a Catalunya, les grans capitals de província (com Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona) han mantingut el nom de Guàrdia Urbana. Amb aquest canvi, Manresa s'alinea amb la terminologia de les principals ciutats del país, reforçant el seu caràcter urbà i capitalitat.
El canvi s'emmarca en la voluntat d'un model de policia de proximitat pel qual aposta l'Ajuntament amb l'objectiu d'enfortir el vincle entre els agents i la ciutadania en l'entorn urbà. En l'acte institucional, l'alcalde Marc Aloy Guàrdia va ressaltar també el fet de continuar reforçant el concepte de proximitat, "un concepte que fa que la Policia Local sigui més propera, més accessible i més valorada".
Des del punt de vista legal, no hi ha cap diferència de competències. L'articulat de la Llei de Policies Locals estableix que ambdues denominacions són sinònimes i fan referència al mateix cos de seguretat local. Per tant, el canvi és purament nominal i d'imatge corporativa, sense afectar les funcions dels agents.
