Retiren la grua d’obra més gran de la Fàbrica Nova de Manresa
Feia 46 metres d'alçada, amb un braç de 50 metres i contrapesos d'11.050 quilos, i han fet falta quatre camions tràiler per endur-se-la
Una grua de construcció de 46 metres d’alçada amb una ploma de 50 metres d’allargada, i contrapesos en un dels seus extrems que fan 11.050 quilos. Són les dades de la grua més gran de les tres que han estat instal·lades a la Fàbrica Nova de Manresa durant l’any llarg d’obres de rehabilitació i consolidació de la nau industrial. Aquest dimecres l’han enretirat, motiu pel qual l’avinguda Bertrand i Serra ha estat tallada al trànsit durant bona part del dia.
Fa tres setmanes ja en van desmuntar una altra. Les obres arriben a la seva recta final, i l’entorn de la Fàbrica Nova es quedarà amb tan sols una grua. És la que dona a la torre nord, al sector de la carretera del Pont de Vilomara.
L’avinguda Bertrand i Serra s’ha tallat al trànsit a primera hora del matí a l’alçada de la petita rotonda del Remei. La grua que s’està desmuntant és la més gran de les tres que hi havia. Fa 46 metres d’alçada i el braç en fa 50 d’allargada. La que hi ha a la torre nord, l’única que quedarà, fa 37 metres d’alçada i amb un braç de 50 metres. La que hi havia al costat de l’aparcament de les piscines municipals, feia 33 d’alçada i 50, també, de braç.
Totes les grues fan alçades diferents perquè poguessin maniobrar sense destorbar-se durant els treballs de rehabilitació. S’han utilitzat per poder pujar i baixar material i poder arribar, entre les tres, al que anomenen punts cecs.
Dalt la pluma hi havia operaris que són els que s’han encarregat d’anar desmuntant les peces com si fos un mecano o un trencaclosques amb l’ajuda d’un camió grua que ocupava pràcticament tota l’amplada de l’avinguda. Primer han tret els contrapesos, i després tota la resta. Han fet falta quatre tràilers per endur-se tota la grua.
Reacta final de les obres
Els treballs de rehabilitació i consolidació de la nau de la Fàbrica Nova van començar el novembre del 2024.
La previsió inicial era acabar els treballs a principis d’aquest any. Al ple municipal de l’Ajuntament de Manresa del passat febrer, però, es va prorrogar el termini fins aquest abril.
Un cop enllestida la rehabilitació i consolidació de la coberta, façanes i l’estructura en general s’està treballant en la col·locació de les finestres. La Fàbrica Nova quedarà, així, protegida. També es duran a terme treballs d’urbanització de la vorera que dona a l’avinguda Bertrand i Serra per enretirar les tanques que envolten el recinte un cop s’acabin del tot les obres, fe forma que per primer cop després d'anys, la nau industrial tornarà a formar part del teixit urbà de la ciutat.
