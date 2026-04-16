Una caldera encesa causa una tall elèctric general a un edifici de Manresa

Tot i l'ensurt, no hi ha hagut afectacins a l'edifici ni ferits

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Fum sortint de comptadors de la llum i un tall elèctric general ha alertat els veïns d'un edifici de Manresa. Els fets han tingut lloc a aquest dijous, a 2/4 de 8 del matí, a la carretera de Santpedor, en un bloc de pisos on la caldera de gas s'ha incendiat.

El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que, amb l'ajuda d'explosímetres, han pogut localitzar la caldera que ha cremat. Una vegada apagat el foc, han revisat l'edifici, confirmant que no hi ha hagut més afectacions ni cap ferit. Finalment, han avisat a la companyia elèctrica i en arribar, els serveis d'emergències s'han retirat al parc de Bombers.

