Una caldera encesa causa una tall elèctric general a un edifici de Manresa
Tot i l'ensurt, no hi ha hagut afectacins a l'edifici ni ferits
Manresa
Fum sortint de comptadors de la llum i un tall elèctric general ha alertat els veïns d'un edifici de Manresa. Els fets han tingut lloc a aquest dijous, a 2/4 de 8 del matí, a la carretera de Santpedor, en un bloc de pisos on la caldera de gas s'ha incendiat.
El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que, amb l'ajuda d'explosímetres, han pogut localitzar la caldera que ha cremat. Una vegada apagat el foc, han revisat l'edifici, confirmant que no hi ha hagut més afectacions ni cap ferit. Finalment, han avisat a la companyia elèctrica i en arribar, els serveis d'emergències s'han retirat al parc de Bombers.
