El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
Flotats, de 57 anys, treballava a l'Ajuntament de Manresa on va impulsar diverses iniciatives a Joventut i Universitats
L’oratori de Mémora ha quedat desbordat aquest dijous a la tarda en el comiat de la manresana Sílvia Flotats, que va morir la matinada de dimecres als 57 anys a causa d’un càncer.
Flotats, que treballava a l’Ajuntament de Manresa, on va impulsar diverses iniciatives a les àrees de Joventut i Universitats, va bastir al llarg de la seva vida una àmplia xarxa social d’amics i coneguts. Una mostra de l’estima que ha generat és que no tothom ha pogut entrar a l’oratori, que era tan ple a dins com a fora, amb gent a peu dret que ha pogut seguir el comiat a través d’uns altaveus.
La cerimònia religiosa ha estat oficiada per mossèn Joan Antoni Castillo, de Viladordis. És el barri on va néixer i créixer, i on ha viscut els seus darrers dies, tal com desitjava. Una «clara de l’amor que sentia per Viladordis», ha fet notar Castillo. La imatge de Viladordis, on ha estat enterrada, també és la que apareix al recordatori. Castillo ha recordat així mateix que fa 13 anys va morir, de forma sobtada, la seva germana Núria Flotats.
El qui era el seu marit i cunyat de Sílvia Flotats, Eudald Tomasa, s’ha adreçat als assistents per agrair emocionat la seva assistència a la cerimònia, i ha assegurat que els «somriures i les mirades de totes dues feien esbandir tots els mals del món». Ha qualificat Sílvia Flotats com un ésser de llum que «persistirà» perquè «ha donat tant a tanta gent que se’ns apareix com una persona especial». «Fins i tot els últims dies patia pels altres».
També ha pres la paraula el seu fill, Francesc, que ha recordat la cançó que li cantava abans d’anar a dormir, i la seva neboda, Alba Tomasa, que ha dit que Sílvia Flotats ha estat un referent de valors, lluita, estima i de vida. Així mateix, han parlat les seves amigues Rosa de Paz i Àngels Fusté.
Durant la cerimònia s’han interpretat cançons en directe com Seria tan bonic, de Joan Dausà, que parla de l’amor perdurable, i Sort de tu, d’Oques Grasses. S’ha acabat amb l’Amor particular, de Lluís Llach.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda se celebrarà una missa a l’església de Viladordis en record de Flotats.
