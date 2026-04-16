Declaració institucional de l'Ajuntament de Manresa per fer realitat el nou pavelló del Baxi
Es compromet que la construcció es realitzi amb la màxima celeritat possible i en coordinació amb el club
La polèmica que fa anys que envolta la necessitat del Bàsquet Manresa d'un equipament que compleixi amb els requeriments de la presència del club al màxim nivell esportiu ha viscut un nou episodi al ple d'avui amb la lectura d'una Declaració Institucional per a la Construcció del Nou Pavelló del Bàsquet Manresa.
El text deixa constància que el Bàsquet Manresa és el principal club esportiu de la ciutat i una referència al conjunt del país. Al llarg dels seus 95 anys d’història són molts els èxits i les fites que ha aconseguit, amb un palmarès que inclou una Copa del Rei (1996), una Lliga ACB (1998) i quatre Lligues Catalanes (1997, 1999, 2021 i 2025). L’equip ha participat en diverses ocasions en competicions europees i la temporada 2021-2022 va proclamar-se sots-campió de la Basketball Champions League (BCL) en la memorable Final Four disputada a Bilbao.
A més, l’equip manresà ha estat més de 52 temporades a l’elit del bàsquet estatal, va ser membre fundador de la Lliga ACB, i és el sisè club amb més partits jugats en aquesta competició. I "la seva aportació a la projecció de la ciutat al país i arreu del món és inqüestionable, així com la seva contribució al sentit de pertinença col·lectiu a Manresa. Alhora, és un promotor i referent del bàsquet i del conjunt de l’esport de base a la nostra ciutat".
La declaració institucional afirma que des de l’any 1992, el primer equip del Bàsquet Manresa ha jugat al Pavelló Municipal del Nou Congost, un equipament que substituïa l’antic pavelló del Congost construït l’any 1968. El Nou Congost ha estat testimoni dels millors èxits esportius de la ciutat. Passats trenta-quatre anys de la seva inauguració, el pavelló ha quedat molt limitat, tant pel que fa a l’aforament com per la normativa, que s’ha anat actualitzant.
La declaració institucional afirma que:
- Reconeixem l'aportació que fa el Bàsquet Manresa i el seu primer equip a la promoció de la ciutat a nivell nacional i internacional, així com a l'esport de base.
- Prenem el compromís de dur a terme les accions necessàries per fer realitat un nou pavelló, amb instal·lacions modernes i actualitzades, que permetin augmentar notablement l'aforament. Un equipament que ha de donar resposta a les necessitats del primer equip de bàsquet i permetre acollir altres esdeveniments esportius, culturals i socials. Una instal·lació al servei de la ciutat i del país.
- Estem d'acord en el fet que la construcció d'un nou pavelló és la solució més adequada, alhora que, amb el manteniment i adaptació de l'actual pavelló, es resol parcialment el dèficit d'espais esportius a la ciutat.
- Manifestem que l'indret més idoni per la construcció del nou pavelló és una parcel·la de titularitat municipal a la zona esportiva del Congost, al costat nord de l'actual pavelló, entre aquest equipament i l'estació transformadora d'Endesa.
- Expressem la necessitat que la redacció del nou projecte i la conseqüent construcció es realitzi amb la màxima celeritat possible i en coordinació amb el club.
- Ens emplacem a cercar el finançament necessari per tal de fer realitat el nou pavelló.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona