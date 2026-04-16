Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies

Quatre instituts i dues escoles de Manresa han pres ja la decisió de no fer excursions com a mesura de pressió al departament

Institut Guillem Catà de Manresa / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El claustre de l’institut Guillem Catà de Manresa ha aprovat, amb un 79% de vots a favor, adherir-se al manifest “Aturem les sortides i colònies” que entrarà en vigor el curs vinent.

A més, també ha votat una sèrie d’accions dins de la vaga de zel per visibilitzar, segons afirmen, la feina invisible i l'esforç extra que normalment fa el personal educatiu, com organitzar actes fora de l'horari lectiu com actes de graduació i festes de final de curs, o mantenir les xarxes socials més enllà de les hores de càrrec.

El professorat deixarà de realitzar sortides escolars i/o colònies el curs vinent fins que el Departament d’Educació implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic, asseguren.

A Manresa, de moment, s’han afegit al manifest els instituts Lluís de Peguera, Cal Gravat, Guillem Catà i Pius Font i Quer. També les escoles Pare Algué i Muntanya del Drac.

A tota la Catalunya central ja són 24 els centres adherits i 555 a tot el país. S’espera que la xifra augmenti en les setmanes vinents a mesura que es vagin celebrant claustres i assemblees en els centres.

Vaga de zel

A més a més d’aquesta mesura, el professorat del Guillem Catà ha aprovat una sèrie d’accions que s'emmarquen dins del que s’anomena vaga de zel i que molts instituts de Catalunya han començat a implementar com a eina de pressió.

L’objectiu és paralitzar al màxim l’activitat del centre, i que no facin cap activitat fora l’horari lectiu. De les vuit accions proposades, totes s’han aprovat amb un seguiment entre el 60-70 % i són efectives des de mitjans d’aquest mes.

S’ha acordat:

- Suspendre totes les sortides programades pel curs 25-26 que no estiguin pagades o compromeses.

- Limitar el manteniment de les xarxes socials i llocs web del centre a les hores de càrrec.

-Deixar d’organitzar les activitats de caràcter festiu i lúdic fora de l’horari lectiu i que no siguin estrictament curriculars, inclosos actes de graduació i festes de final de curs.

- Suspendre la participació del professorat i PAE en totes les formacions, programes, projectes i ocurrències a iniciativa del Departament d’Educació i Formació del Professorat o altres administracions i entitats que no responguin a l’estrictament necessari pel desenvolupament de la tasca docent diària.

- No posar comentaris a les notes

- No tutoritzar estudiants en pràctiques del màster de professorat.

- Que cap membre de l’equip docent assumeixi la tasca de cercar empreses de pràctiques pel seu alumnat, i que es derivi clarament aquesta tasca en qui realment té la responsabilitat d’assumir-la, el Departament d’Educació des de serveis centrals.

- No fer servir dispositius mòbils personals per temes de feina.

