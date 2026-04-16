El laboratori de ciència per infants, un referent nacional i internacional
El model del Lab 0_6 d'UManresa s'ha replicat a diverses indrets
La vicedegana d’Educació de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa i referent internacional en educació científica, Montserrat Pedreira, va ser recentment al Brasil per donar a conèixer el Lab 0_6. També per exposar a docents del país els seus coneixements sobre educació en matèria de ciència a la primera infància. El laboratori de ciència per als més petits de Manresa, ha inspirat a altres centres i també professionals del món de l’ensenyament.
«És un tipus d’acostament a la ciència que no havia tocat ningú i nosaltres hi hem donat sortida», explica la mateixa Pedreira. O, dit d’una altra manera: «qui sabia de ciència no l’havia tractat mai amb un nen petit, i qui tenia nens petits no havien transmès ciència. Nosaltres no és que en sapiguem molt, però hem trobat la manera d’acostar aquesta ciència com un joc». Amb l’avinentesa que el joc també és un valor en si en termes d’aprenentatge.
Formació i assessorament
A partir d’aquí, UManresa ha rebut multitud de peticions per fer formació o assessorament sobre ciència i infants. «Veuen que això està molt bé, però necessiten una mica d’ajuda». D’arreu de Catalunya, per descomptat, però també del País Basc, Andalusia, Cantàbria... a més a més del Brasil.
Temps enrere UManresa va muntar laboratoris de ciència per infants a Tarragona, Lleida i Girona. Es van estar un mes i mig a cadascuna d’aquestes poblacions. A partir d’aquí a Lleida van muntar, per exemple, un espai semblant que es diu Ciència 06 al Museu de l’Aigua de la capital del Segrià. A Tarragona, els Serveis Territorials d’Ensenyament estan interessats a crear un laboratori d’aquest tipus per als més petits, i al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa «tenen un espai 0-6 que vam muntar nosaltres». Es diu Explora 0-6.
«Ens ha copiat molta gent que també fan aportacions noves, i això està molt bé». La coordinadora del servei, Marta Llebaria, explica, per exemple, que les mestres, quan visiten el laboratori amb els nens, «ens demanen si poden fer fotos, i els diem que estan obligades a fer-ne perquè el que volem és que això es vagi estenent i que aquesta pràctica es porti a terme a més escoles».
Llibres, i més llibres
L’experiència del laboratori de ciència per a infants també s’ha traslladat als llibres amb l’exemplar Ciència des del néixer. 49+1 propostes de lliure elecció, que també s’ha traduït a l’anglès i portuguès. Se n’està preparant un altre que es titularà Espais de ciències inclusius de lliure elecció.
Obert a famílies
El laboratori, que també té la versió LAB 3_8, no tan sols és obert a les escoles. Durant un o dos caps de setmana al mes es pot fer ciència en família amb activitats fins a 12 anys. També organitza campus. Pedreira i Llebaria conclouen que el Lab 0_6 UManresa és un dels senyals d’identitat de la Fundació Universitària del Bages.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous