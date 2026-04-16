L'Ajuntament de Manresa condemna les agressions contra polítics, partits i col·lectius
ERC, Junts, PSC, Impulsem i Grup Nacionalista expressen el rebuig del consistori a qualsevol forma d'assenyalament
El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha estat l'escenari d'una declaració institucional per expressar el rebuig del consistori a qualsevol forma d’agressió, assenyalament o pressió contra representants polítics, partits, entitats o col·lectius de la ciutat.
Davant la possibilitat que els pròxims mesos es desenvolupin en un context polític especialment intens, pel compte enrere cap a la celebració de les eleccions municipals el maig del 2027, l’Ajuntament de Manresa considera oportú reafirmar de manera clara el compromís del consistori amb el respecte institucional, el civisme i la convivència democràtica.
La declaració condemna explícitament els actes violents i vandàlics que puguin servir per a l’assenyalament de persones i organitzacions. Reafirma el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb el pluralisme polític, el respecte institucional i la convivència democràtica. I fa una crida al conjunt de la ciutadania perquè expressi les seves opinions i posicionaments polítics des del respecte, el civisme i els canals propis del debat democràtic.
La Declaració Institucional en Defensa del Civisme, el Respecte i la Convivència a l'Espai Públic, promoguda per Impulsem i aprovada ahir a la junta de portaveus, per més de les 2/3 parts dels regidors, cosa que la fa declaració institucional, afirma que les institucions democràtiques tenen el deure de garantir que el debat polític es desenvolupi des del respecte, la pluralitat i la convivència, i també de preservar l’espai públic que no pot ser un suport per a l’assenyalament o la pressió contra persones, entitats o representants públics.
L’Ajuntament de Manresa, com a institució que representa el conjunt de la ciutadania, manifesta que té la responsabilitat de vetllar per la convivència, el respecte mutu i la qualitat democràtica de la vida pública de ciutat.
Actuacions contra partits
Recorda que en els darrers temps s’han produït a la ciutat diferents actuacions dirigides contra representants polítics, partits o entitats en forma de pintades, cartells, pamflets o altres expressions que utilitzen les parets, el mobiliari urbà o diversos espais de la ciutat com a suport de consignes o missatges de confrontació. "Aquest tipus d’actuacions, independentment del contingut ideològic que puguin tenir, contribueixen a degradar l’espai públic, deterioren la imatge de la ciutat i generen un clima de tensió que no afavoreix la convivència ni el respecte entre opcions polítiques i socials diverses".
Afegeix que Manresa és i vol continuar sent una ciutat plural i democràtica, on totes les idees i posicionaments polítics puguin expressar-se amb plena llibertat dins dels canals propis del debat democràtic. "Tanmateix, aquesta llibertat no pot justificar conductes incíviques que embruten la ciutat, degraden el patrimoni col·lectiu o contribueixen a assenyalar persones i col·lectius".
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona