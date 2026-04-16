Manresa aprova posar nom de dona a set espais més de la ciutat
Pas a pas la capital del Bages va feminitzant el seu nomenclàtor que encara és majoritàriament masculí
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat posar noms de dones de rellevància local i internacional, especialment en el camp de la ciència, a espais públics de la ciutat. L'aprovació s'ha fet després de la intervenció al ple d'una representació d'alumnes de les escoles Renaixença i Fedac Manresa. L'alumnat s'ha mostrat "orgullós d'haver aportat el nostre granet de sorra per fer una ciutat més justa".
D’aquesta forma es fa un pas més en la feminització del nomenclàtor que encara és molt majoritàriament masculí.
Concretament s’ha aprovat:
- La designació amb el nom de Rotonda Rosalind Franklin a la rotonda que es troba al costat de l’escola Les Bases, al final de l’Avinguda Universitària.
- Posar el nom de Passatge d’Alice Guy al passatge entre el carrer del Bruc i el carrer del Canonge Muntanyà.
- Posar el nom de Parc de Hedy Lamarr al parc existent a l’interior d’illa entre el Carrer del Cós i la Carretera de Cardona.
- Doanr el nom de Plaça de Mary Anning a la plaça que hi ha al carrer de la Sèquia, al final del carrer de Sant Ramon.
- Designar amb el nom de Plaça d’Ignàsia Salvans Casas a la plaça situada entre el Carrer Sant Llàtzer i el Carrer Maria Aurèlia Capmany.
- Posar el nom de Plaça de Montserrat Bobé i Marsal a la plaça situada entre el Carrer Sant Magí i el Carrer d’Oms i de Prat.
- Nomenar l’actual passatge de Bernat Oller com a Passatge de Cecilia Payne.
Procés participatiu
Aquesta acció és el resultat d’un procés participatiu directe on les escoles de primària del municipi han tingut un paper protagonista en la tria de les figures homenatjades.
El procés de recerca i selecció ha comptat amb la implicació directa de l’alumnat de 5è de primària de les escoles Bages, FEDAC Manresa, l’Espill, Les Bases, La Renaixença, Valldaura i La Flama.
