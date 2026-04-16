Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cal MarcelinoLab_066 restaurants recomanatsBarraques Patum BergaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Manresa supera els 82.000 habitants

El rècord de població ha estat fet públic durant el ple de l'Ajuntament del mes d'abril

Imatge des d'un dron de públic d'un concert de Festa Major / Policia Local

Francesc Galindo

Manresa

Manresa continua guanyant població i el ple municipal ha donat compte d'un nou rècord 82.025 habitants a 1 de gener de 2026. Es tracta de 1.048 manresans més que els registrats un any abans.

Fins ara mai s'havia arribat a una xifra d'aquesta magnitud. El creixement es manté sostingut, la dada a 1 de gener del 2024 era de 80.208; el 2025, 80.977 i el 2026 els ja esmentats 82.025. Així que aproximadament Manresa guanya un miler d'habitants cada any.

Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.

Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 2026, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es trameten a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Un quart de segle de creixement poblacional

Manresa guanya població de forma sostinguda des de començaments de segle quan es va trencar l'estabilitat al voltant dels 65.000 habitants que es mantenia des del 1975.

L'any 2003 es va posar en marxa un augment progressiu que no s'ha aturat fins ara. L'any 2005 ja se superaven els 70.000 habitants i, pas a pas, el 2024 es van superar els 80.000.

Van caldre 18 anys per sumar aquests deu mil més. Un temps durant el qual hi ha hagut reculades poblacionals lligades a crisis econòmiques i a la pandèmia, però amb una línia general ha estat ascendent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents