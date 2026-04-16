El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
La futura instal·lació, que entrarà en funcionament aquest estiu, evitarà que més de 500 pacients que van ser derivats a Sant Pau l'any passat per rebre atenció cardiovascular, puguin ser atesos a Manresa
El sopar solidari per finançar la nova sala d’hemodinàmica de la Fundació Althaia no només ha complert els seus objectius, sinó que ha superat totes les expectatives. Amb 454 assistents, superant els 400 previstos inicialment, s’ha demostrat el compromís amb la millora de l'assistència sanitària a la regió. L'esdeveniment, conduït per la doctora Llum Olmedo, ha servit per recordar que la implicació col·lectiva és clau per apropar la medicina d'alta complexitat al territori.
Entre els assistents que han pujat a l’escenari per agrair que s’hagi pogut fer possible la sala d’intervencionisme cardiovascular a Manresa, es trobava Manel Jovells, director general d’Althaia. Jovells ha iniciat explicant els pilars fonamentals del projecte, “acostar la tecnologia, la complexitat i donar servei de proximitat en un territori dispers, a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya.”. El director general ha subratllat que per fer tot això posible, l’aliança amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha aportat les mans expertes i la col·laboració de la fundació Banc de Sabadell també ha sigut fonamental.
El Cardiòleg Xavier Vinyoles i el cap de servei de cardiologia d’Althaia, Albert Duran, han presentat el projecte mostrant en un vídeo com seria el procediment que es realitzaria a la sala d’hemodinàmica. “La sala d’hemodinàmica es troba dins el marc del servei estès de cardiologia Althaia - Sant Pau. Fa un any que ha començat i aquest servei suposa un pas endavant molt important per la cardiologia d’Althaia, perquè al final provoca una relació d’igual a igual entre centres que et permet afrontar l’increment de complexitat de l’avaluació dels pacients. Hi ha una incorporació de tecnologies i recursos que necessita que els hospitals petits estiguin en relació amb els grans”, va comentar Duran.
Entre els discursos presents a la nit, també ha pujat a l’escenari, la manresana Sheila Muro, que va patir un accident cardiovascular amb només 36 anys, afirmava que “quan existeixen les eines i els professionals a prop, es poden salvar vides. Tenir una sala com aquesta a la vora és vital”.
El torn de parlament es va tancar amb la projecció d'un vídeo del director del servei de cardiologia de Sant Pau, Xavier Viñoles, i amb les paraules de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. “Hi havia una finalitat clara, que és la de perseguir l’excel·lència en la salut. L’objectiu d’Althaia és cuidar-nos, curar-nos, prestar tants serveis com es pugui i fer-ho propers allà on viu la gent, propers al territori”, va dir l’alcalde a aquest diari.
