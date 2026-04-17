Comencen les obres per completar la via verda per a vianants i ciclistes amb el Parc de l’Agulla
Dilluns comença l’obra que unirà la intervenció que s’ha enllestit fins al camp del Gimnàstic amb la via segregada que porta a Santpedor
Regió7
L’Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns la segona fase dels treballs per a l’extensió de la via verda, que va des de Santpedor fins a l’interior de la ciutat, amb l’objectiu de millorar la connectivitat ciclista i per a vianants.
La primera fase es va iniciar el novembre passat al perímetre de Can Font, cobrint el tram entre el carrer Concòrdia i el Camp del Gimnàstic, i va finalitzar al març. Ara, en aquesta segona fase, es completarà el recorregut entre l’accés del camí dels Casals (zona de Ca la Rodona – Gimnàstic Parc) i el Parc de l’Agulla.
Si fins ara el carril bici en direcció al Parc de l’Agulla quedava interceptat a l’alçada del Parc de Can Font i calia circular per la vorera de ciment i, després, continuar per un carril bici habitualment envaït per vehicles que el feien servir d’aparcament, ara s’ha habilitat un carril bici per la calçada que connecta amb un doble espai per a vianants i ciclistes que per espais diferenciats porta fins al Gimnàstic on cal travessar el pas semafòric per anar a buscar el camí de l’Aigua i arribar al Parc de l’Agulla. Això només serà així fins que acabi la segona fase que comença aquest dilluns i que permetrà connectar la via verda amb l’existent a l’alçada de l’Agulla i que mena fins a Santpedor.
Els treballs previstos inclouen la construcció d’una nova vorera per a vianants amb arbrat, un carril bici i estacionament en cordó al tram de la carretera Santpedor entre el carrer Santa Joaquima i l’accés al Camí dels Casals, costat El Poal. A més, s’establirà un itinerari per a bicicletes i vianants a la mateixa calçada de la carretera Santpedor (costat El Poal) al tram entre el carrer Santa Joaquima i la via verda existent al Parc de l’Agulla, que connecta els municipis de Manresa i Santpedor.
L’objectiu és garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants, ciclistes i vehicles no motoritzats, millorant alhora la seguretat i l’accessibilitat de tot l’entorn.
Un pressupost de gairebé 350.000 euros
Els treballs d’aquesta segona fase tindran una durada prevista de dos mesos, abastaran una superfície d’intervenció de 4.262 metres quadrats i compten amb un pressupost de 345.662 euros, dels quals 152.031 euros provenen dels fons europeus Next Generation del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) estatal.
A causa d’aquests treballs hi haurà tot d’afectacions al trànsit que caldrà tenir en compte a partir de dilluns, algunes de les quals d’un abast important, ja que afecten una de les principals portes d’entrada i sortida de la ciutat.
Així, es tallarà el trànsit de vehicles en direcció al Parc de l’Agulla en el tram comprès entre el carrer Santa Joaquima i el Parc de l’Agulla, mantenint el sentit de circulació cap al centre de la ciutat.
Es reduirà un dels dos carrils de circulació a la carretera Santpedor en el tram entre el carrer Pep Ventura i l’accés al Camí dels Casals.
Segons l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa, aquesta actuació forma part del compromís global de l’Ajuntament amb una mobilitat més sostenible i saludable, integrant la transformació de l’espai públic amb noves mesures per facilitar els desplaçaments quotidians.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora