Detenen a Manresa un home per tenir 407 plantes de marihuana en una casa
El detingut, de 52 anys, s'enfronta a un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Va passar el 15 d'abril a Manresa després d'una investigació iniciada el març davant la sospita d'una plantació de marihuana en una casa d'aquesta localitat. Durant el registre, van localitzar 407 plantes en estat de creixement i material com ara ventiladors i aparells d'aire condicionat. També es va constatar que el subministrament elèctric estava manipulat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
A més, els agents van localitzar diversos indicis que permetien determinar que es tractava d’una plantació sostinguda en el temps, en la qual ja s’hi haurien dut a terme diversos cicles de cultiu. Durant l’operatiu es va localitzar un home, que va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i per defraudació de fluid elèctric. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. L'operació segueix oberta i no es descarten més detencions.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora