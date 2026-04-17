Detenen a Manresa un home per tenir 407 plantes de marihuana en una casa

El detingut, de 52 anys, s'enfronta a un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric

La plantació de marihuana desmantellada a Manresa / Mossos d'Esquadra

ACN

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Va passar el 15 d'abril a Manresa després d'una investigació iniciada el març davant la sospita d'una plantació de marihuana en una casa d'aquesta localitat. Durant el registre, van localitzar 407 plantes en estat de creixement i material com ara ventiladors i aparells d'aire condicionat. També es va constatar que el subministrament elèctric estava manipulat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

A més, els agents van localitzar diversos indicis que permetien determinar que es tractava d’una plantació sostinguda en el temps, en la qual ja s’hi haurien dut a terme diversos cicles de cultiu. Durant l’operatiu es va localitzar un home, que va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i per defraudació de fluid elèctric. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. L'operació segueix oberta i no es descarten més detencions.

