L’Ajuntament de Manresa obre l’Anònima per presentar públicament el Pla de Barris
L’acte obert a la ciutadania se celebrarà el 28 d’abril a les 7 de la tarda
Es presentarà l’actuació prevista al Centre Històric per valor de 25 milions d’euros
Jordi Morros/Regió7
L’Ajuntament de Manresa presentarà públicament el projecte de regeneració urbana del Centre Històric, el Pla de Barris de Catalunya 2025-2029, en una trobada oberta a la ciutadania que se celebrarà el pròxim 28 d’abril a les 7 de la tarda a l’Anònima. Antiga seu de companyies elèctriques, recentment s’ha acabat de rehabilitar i és un dels equipaments estratègics que formarà part de la transformació prevista al pla.
L’objectiu principal d’aquest nou Pla de Barris impulsat pel govern català i que suposarà una inversió de 25 milions -12,65 de la Generalitat i 12,5 més de l’Ajuntament- per, segons el consistori, millorar les condicions de vida de la ciutadania. Per fer-ho, el projecte pretén combatre la segregació urbana, reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes derivats de la crisi climàtica.
Durant l’acte, representants municipals presentaran els aspectes més destacats de les 48 actuacions que conformen aquest Pla de Barris del Centre Històric, les quals compten amb l’esmentat pressupost de 25 milions d’euros.
Aquestes intervencions es divideixen en tres grans àmbits estratègics. D’entrada, les transformacions físiques, que sumen 18 milions, que representen el 72% del pressupost total i concentren 16 actuacions. Destaquen especialment els 12,5 milions d’euros destinats exclusivament a l’habitatge i que inclouen ajudes a la rehabilitació per al sector privat i actuacions directes municipals. També preveu millores a l’espai públic, com la urbanització del sector Barreres, i la creació i impuls d’equipaments com el complex de l’illa del carrer de la Mel, a l’edifici del casino Artesà i la Ludoteca, així com a La Kampana o una nova fase d’obres a l’Anònima.
En segon lloc, hi ha l’acció comunitària, amb una dotació de 5 milions, el 20,35% del pressupost, i 20 actuacions per fomentar la cohesió social i el suport al veïnat. Entre d’altres, destaquen la creació de nous espais comunitaris i programes com l’atenció en l’entorn domiciliari o la mediació i atenció socioeducativa a l’espai públic.
Finalment, hi ha la transició ecològica, amb 1,8 milions, el 8% del pressupost, i que inclou 12 actuacions orientades al foment de la sostenibilitat. Algunes de les intervencions previstes són la creació de l’espai bioclimàtic a la plaça Milcentenari, el microbús al Centre Històric, la renovació de l’enllumenat i accions vinculades a la sostenibilitat alimentària.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora