L’Ajuntament de Manresa vol accelerar el trasllat dels gats del cementiri a una altra colònia estable com a resposta als enverinaments
El govern confirma que almenys dos animals van morir intoxicats i obre un expedient per identificar possibles responsables
L’Ajuntament de Manresa intenta accelerar el trasllat progressiu dels gats que encara es troben a la colònia del cementiri per a evitar més enverinaments. Aquesta és una actuació que, segons el govern, ja s’havia iniciat abans dels fets per motius de salubritat, però que ara l’enverinament de dos animals ha fet que guanyi prioritat.
Aquesta explicació la va donar el regidor de Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, en la darrera sessió del plenari del consistori, aquest dijous. Ho va fer en resposta a la regidora Lluïsa Tulleuda, de Junts, que va traslladar al govern la denúncia formulada per ciutadans que apuntaven a un possible cas de maltractament animal i reclamaven actuacions per esclarir els fets. En resposta, Valentí, va confirmar que les necròpsies practicades per la protectora municipal han certificat que els animals van morir per enverinament.
Per això, l’Ajuntament ha obert una investigació, i ha activat el protocol previst per a aquests casos, que inclou l’obertura d’un expedient informatiu per determinar les circumstàncies dels fets i, si és possible, identificar-ne els responsables. “Es tracta d’un fet execrable”, va assenyalar Valentí, que també va lamentar l’impacte de les imatges difoses a les xarxes socials.
Mesures immediates i reordenació de la colònia
Paral·lelament a la investigació, l’Ajuntament ha posat en marxa mesures preventives per evitar nous incidents. Entre aquestes, destaca el trasllat progressiu dels gats que encara es trobaven a la colònia del cementiri, una actuació que, segons el govern, ja s’havia iniciat abans dels fets per motius de salubritat.
Segons les dades facilitades durant el ple, encara resten una divuitena d’animals pendents de ser capturats i traslladats. El procés segueix el mètode CER (captura, esterilització i retorn), tot i que en aquest cas els exemplars no tornaran al seu emplaçament original, sinó que seran reubicats en altres colònies felines de la ciutat.
El consistori argumenta que la presència de gats al cementiri no és compatible amb les condicions sanitàries exigibles en aquest espai i admet que es tracta d’una situació que s’hauria d’haver resolt amb anterioritat.
Sense afectació a altres colònies
El govern municipal també ha volgut aclarir que aquest cas no afecta altres colònies felines del municipi. En concret, ha desmentit qualsevol vinculació amb la colònia del Guix, després que alguns mitjans haguessin generat confusió sobre aquest punt.
Des de l’oposició, es va demanar confirmar que la resta de colònies es troben en bon estat i que es garantirà la continuïtat dels grups d’animals, encara que siguin traslladats. El govern ho va confirmar, insistint que es prioritzarà el benestar animal dins del marc legal vigent.
