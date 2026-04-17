Millores en el servei de bus de Manresa, Olesa i Monistrol amb Barcelona i també en l'App
A partir de dilluns més expedicions que fins ara iniciaven o finalitzaven el seu recorregut en la parada de Maria Cristina es prolongaran fins a Gran Via
Monbus, l’empresa concessionària del servei de transport públic de la línia de Manresa amb Barcelona ha anunciat millores en el servei a partir de dilluns, dia 20 d'abril. Hi haurà vuit expedicions diàries de les línies E22 i E23, que fins ara iniciaven o finalitzaven el seu recorregut en Maria Cristina, que es prolongaran fins a Gran Via.
Concretament, 3 de Manresa, 3 de Monistrol i dues d’Olesa:
- E23 Monistrol - Barcelona Mª Cristina 6:50 => E23 Monistrol - Barcelona Gran Via 6:45
- E22 Manresa - Barcelona Mª Cristina 17:00 => E22 Manresa - Barcelona Gran Via 17:00
- E23 Olesa - Barcelona Mª Cristina 17:50 => E23 Olesa - Barcelona Gran Via 17:50
- E23 Olesa - Barcelona Mª Cristina 18:45 => E23 Olesa - Barcelona Gran Via 18:45
- E22 Barcelona Mª Cristina - Manresa 18:30 => E22 Barcelona Gran Via - Manresa 18:30
- E22 Barcelona Mª Cristina - Manresa 18:45 => E22 Barcelona Gran Via - Manresa 18:45
- E23 Barcelona Mª Cristina - Monistrol 18:45 => E23 Barcelona Gran Via - Monistrol 18:45
- E23 Barcelona Mª Cristina - Monistrol 19:45 => E23 Barcelona Gran Via - Monistrol 19:45
D’aquesta forma es reduirà la necessitat de transbords i reforça el servei en el sentit Barcelona-Manresa en franges clau de la tarda.
Una altra millora és de geolocalització en temps real. L’App de Monbus (disponible en iOS i Android) ha incorporat una millora en la gestió d’informació. “Ara els viatgers poden visualitzar en un mapa interactiu la ubicació exacta de l’autobús en moviment, permetent una planificació molt més precisa dels temps d’arribada i sortida”, afirma la companyia.
Alertes directes
A més, amb l’App, els viatgers reben alertes directes als seus dispositius sobre canvis d’horari, desviaments o incidències, garantint que l’usuari disposi sempre de la informació més actualitzada.
L’estiu passat Monbus va tornar a guanyar el concurs públic de la Generalitat per explotar una línia que ja explotava amb moltes crítiques per part dels usuaris. L’octubre passat es va confirmar que continuaria donant el servei, un cop la Generalitat va desestimar el recurs presentat per l’altra empresa en litigi, Sagalés. En la presentació a Manresa del nou contracte, el juny passat, la Generalitat, representada per la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, va assumir que les limitacions de l’anterior concessió eren les responsables dels problemes que arrossegava el servei, ostentat per Monbus des del 2016. El nou va arribar amb un reforç important de l’oferta.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora