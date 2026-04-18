Cremen caixes a l’exterior d’un supermercat al barri del Xup de Manresa
El foc s'ha originat de matinada al carrer Pare Ignasi Puig
Un petit incendi ha afectat la matinada d’aquest dissabte l’exterior d’un supermercat al barri del Xup de Manresa.
L’avís s’ha rebut cap a les 2.35 hores al carrer Pare Ignasi Puig, on s’ha alertat de la presència de caixes en flames davant de l’establiment.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que han pogut extingir el foc ràpidament. No consten danys personals.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
- El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem