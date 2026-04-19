Joves i adults aparquen els mòbils per jugar a la 16a edició del Tast de Jocs
Més de 150 persones van jugar dissabte a les últimes hores del dia durant la Nit de Jocs, que aquest any es va oferir també divendres
Mòbils fora de la vista, ni un sobre de les més de quaranta taules, només taulers de joc, daus, fitxes, capses, papers, cartes.... Tan sols entrar per la porta del Centre Cultural El Casino de Manresa ja se sentia el moviment que hi havia dins de la sala d’exposicions. Famílies, joves, infants i adults jugant a una gran varietat de jocs de tota mena, des de jocs d'habilitat, de construcció, jocs per a colles de més de 5 persones, jocs per jugar amb parella, infantils, abstractes i geomètrics, una gimcana amb un sorteig com a premi, partides de rol o bé una zona de macroludoteca. La 16a edició del Tast de Jocs que organitza el CAE ha estat un espai de trobada entre amics, familiars, coneguts, però també desconeguts que s'asseien a la mateixa taula per jugar un joc al llarg de gairebé tota la setmana.
De dimarts a diumenge l'espai s'ha obert les tardes des de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 9 del vespre. I els caps de setmana, també hi ha hagut oferta els matins de les 10 fins a 2/4 de 2 del migdia. Dissabte i diumenge, el Casino oferia espais centrats als infants d'entre 3 i 12 anys com la zona de jocs sobredimensionats. Les Nit de Jocs, aquest any han estat dijous, divendres i dissabte fins a les 12 de la nit, a diferència de les edicions anteriors que només obrien dijous i dissabte. Nasi Muncunill, director del CAE, explica que cada nit hi ha hagut més participació, “dissabte va ser el punt més alt amb uns 150 jugadors”.
En especial, diumenge els creadors de jocs Eugeni Castaño i el Ferran Renalias han estat a la zona de Jocs d’Autor fent demostracions i ensenyat a jugar als jocs que ells mateixos han creat, que en total en són més de quaranta. A l’espai del CAE no els hi han dut tots, però destaquen la Batalla de Versalles i el joc Coleccionistas. Segons Castaño, aquest darrer “és un joc abstracte, exigent i que requereix pensar molt, però a la vegada crea molt bones sensacions entre els jugadors”. Hi poden jugar tant adults com joves, hi poden jugar alhora de dues a quatre persones i cada partida dura entre 20 i 30 minuts. La Batalla de Versalles, és un joc de taula que es juga amb cartes i per parelles, Renalias explica que aquest joc el van crear juntament amb Eloi Pujadas. “Recrea la batalla de moda que hi va haver el 1973 quan el Palau de Versalles estava a punt de caure i van fer una gala benèfica per recaptar fons”, el joc simbolitza l’enfrontament a les passarel·les de moda i dura mitja hora. “És un joc per a públic avançat, té un tauler amb diverses rajoletes i una model que va avançant, hi ha dissenyadors i vestits que van aparèixer a la gala”.
A la mateixa sala d’exposicions on hi havia la macroludoteca i la zona de Jocs d’Autor, també s'hi ha incorporat un espai temàtic en què s'hi oferien jocs de taula ambientats al Japó. Algunes estudiants del CFGS Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Guillem Catà han portat una desena de jocs japonesos. I a la primera planta del Centre Cultural El Casino, on hi ha la sala d'actes i la sala de reunions, s'hi han establert els jocs per a infants (puzzles o altres jocs amb objectes grans) i els jocs de construcció (el cub quadrat o el Block and Block).
