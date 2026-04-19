El Papa beneirà la caravana de la Pau de Sor Lucía Caram en la seva visita a Catalunya
L'agenda final de l'estada del Papa a Barcelona, que inclou una visita a Montserrat, encara no s'ha fet pública, però l'acte amb la monja de Santa Clara està tancat
Enric Badia / Gemma Camps
El Papa Lleó XIV beneirà la "Caravana de la pau" que impulsa la monja sor Lucía Caram, que des de l'inici del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna manté una inesgotable activitat de solidaritat amb la població ucraïnesa. És una de les grans sorpreses que en van coneixent del viatge que ha de fer el Papa a Barcelona i a l'estat espanyol.
Explica el web Religión Digital que encara no es coneix ni el lloc ni el dia de l'acte, que es coneixerà quan es faci públic el tancament de l'acte. El Papa coneix la feina que ha estat fent Caram a Ucraïna, el seu compromís amb el poble ucraïnès i el seu projecte de la Caravana de la Pau (o de la Bondat).
La Caravana de la Bondat va sortir sortit el passat mes de febrer de Barcelona en destí a Odessa, coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa i l’esclat de la guerra. Aquesta primera comitiva estava formada per 21 vehicles, que havia aconseguit la monja argentina que viu i dirigeix el convent de Santa Clara i la Fundació Convent de Santa Clara a través d’una crida: deu ambulàncies, tres vehicles pick up, un quatre per quatre i set cotxes. La sortida de la comitiva es va fer davant del temple de la Sagrada Família, després que el temple acollís una missa del cardenal Joan Josep Omella per beneir l’expedició, a la qual hi van assistir, entre altres, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Caram manté la seva crida a empreses i institucions perquè se sumin al projecte amb la intenció de crear un corredor humanitari que minimitzi els dramàtics efectes de l'enfrontament armat i es puguin atendre els centenars de persones que han quedat ferides en el conflicte.
La visita del Papa dels dies 6, 7 i 8 de juny encara no té un calendari tancat. Se sap que s'inicia a Madrid el dia 6 de juny amb una trobada amb joves i que l'endemà presidirà una Missa publica a la plaça de la Cibeles, però de moment no s'ha fet públic ni la visita a Montserrat ni com es farà l'acte de la Sagrada Família recordant els 100 anys de la mort del seu arquitecte, Antoni Gaudí.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- Un miler de persones, segons l'organització, ha dormit al campament de la protesta contra ICL
- Un sabotatge a la via del tren de Súria fa anul·lar la sortida dels combois en direcció al Port de Barcelona