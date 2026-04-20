Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Campanya veïnal a la Carretera Santpedor per fer una radiografia de les necessitats i oportunitats del barri

A través de tres preguntes, l'associació de veïns vol recollir les aportacions del veïnat per millorar el barri, solucionar-ne problemes i dinamitzar-lo

Les persones que hi vulguin participar ho poden fer presencialment a la seu de l'AV i a través de la pàgina web

Mercat de segona mà al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, organitzat per l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor / Arxiu/Mireia Arso

Regió7/G.Camps

Manresa

L’Associació de Veïns de la Carretera Santpedor de Manresa posa en marxa una nova iniciativa participativa amb l’objectiu de recollir les opinions, idees i inquietuds dels veïns i veïnes del barri. Aquesta acció es durà a terme a través d’una campanya a les xarxes socials, així com mitjançant la distribució de fulls de mà i pòsters als locals i comerços de la zona.

La proposta es basa en tres preguntes clau que permetran obtenir una radiografia real de les necessitats i oportunitats del barri. Amb les respostes recollides, l’entitat podrà establir una primera línia de treball i traslladar les demandes a les administracions i competències corresponents.

Les preguntes plantejades són les següents:

• Tens alguna idea per millorar el barri? Comparteix-la amb nosaltres! Explica la teva idea i descriu la teva aportació amb el màxim detall possible.

• Has detectat algun problema al barri? Ajuda’ns a identificar-lo. Explica què passa.

• Tens alguna proposta concreta per dinamitzar o millorar el barri? Detalla la teva proposta: què vols fer, com i amb quin objectiu.

Les persones que hi vulguin participar podran fer arribar les seves aportacions a la seu de l'associació, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. També, a través d'aquest enllaç, que es pot trobar a la pàgina web de l'ens veïnal.

Taules veïnals dinamitzadores

D'altra banda, molt aviat, es posaran en marxa taules veïnals dinamitzadores, que es desenvoluparan conjuntament amb el PDC (Pla de Desenvolupament Comunitari), amb l’objectiu de generar espais de participació activa, impulsar iniciatives i treballar de manera col·laborativa en projectes engrescadors per al barri.

Amb aquesta iniciativa, l’associació reafirma el seu compromís amb la participació ciutadana, posant el focus en escoltar directament la veu dels veïns.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La justícia dona la raó a un manresà a qui la SAREB li va vendre un local però li'n va escripturar un altre

Quin plat et recorda a la Moreneta? Neix el primer menú dedicat a la patrona de Catalunya

Envien correus electrònics amb notificacions judicials falses per a robar les teves dades bancàries

Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior

Espanya s'endinsa en una setmana excessivament càlida amb valors fins a 10 graus per sobre del normal: "Hi haurà temperatures típiques del juny"

Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català

L'Església estudia aprovar un decret general de sancions als clergues acusats de pederàstia

Manresa s'afegeix a les manifestacions de la plataforma Sant Jordi per la Llengua

