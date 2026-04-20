Can Poc Oli acull la Festa del Planter: enciam dels tres ulls, carbassa de ferro, blat de moro blau i moltes varietats més
L'èxit de convocatòria de la jornada organitzada per l'associació L'Era i l'Escola Agrària de Manresa, que tindrà lloc aquest dissabte, ha exhaurit les places disponibles
A banda d'oferir planter hortícola de primavera i llavors d’altres varietats hortícoles i de flors, hi haurà una sessió tècnica i es projectarà un documental sobre el món del vi
Regió7/G.C.
La finca can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa viurà aquest dissabte 25 d’abril una jornada festiva i divulgativa centrada en el planter hortícola de primavera i la biodiversitat agrícola. L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, organitzadora de la Festa del planter en col·laboració amb el centre educatiu, ha previst diferents activitats adreçades al públic amant de temes agrícoles i, en concret, de la producció hortícola per a autoconsum i l'àmbit professional.
Des de primera hora s’oferirà planter i llavor de varietats locals del banc de llavors Esporus, impulsat per l’associació L’Era. Paral·lelament, de 9 del matí a 1 del migdia, tindrà lloc la jornada tècnica gratuïta Horta sense llaurar: elaboració d’un bancal biointensiu. De 5 a 6 de la tarda, el programa es completarà amb la projecció del documental La contraetiqueta, treball inclòs en la 15a Mostra de cinema etnobotànic i agroecològic, promogut pel Col·lectiu Eixarcolant.
Planter de varietats locals
L’associació L’Era treballa des de fa més de 20 anys en la conservació i la difusió de les varietats locals agrícoles i, especialment, les d’horta. El seu banc de llavors Esporus atresora més de 300 varietats que es multipliquen periòdicament al camp. Des de ja fa tres anys, l’entitat, a més d’oferir llavor, també ofereix planter de primavera i de tardor per facilitar la integració d’aquestes varietats en els horts.
Enguany, les varietats ofertes inclouen quatre tomàquets (ple de mata baixa, de penjar de Castellet, llarg de Benissili i buit de l’Estany), dos pebrots (bitxo lanterne i italià), albergínia llistada, enciam dels tres ulls, carbassó antic, carbassa del ferro, meló d’Alficós, síndria del país i blat de moro blau per a crispetes.
A més del planter, que molta gent ja ha encarregat i recollirà el dia de la festa, també estaran disponibles llavors d’altres varietats hortícoles i de flors.
Ja s'han omplert les places
Els bancals semipermanents d’horta són un sistema relativament innovador que persegueix una producció ecològica hortícola abundosa en poc espai, sense un treball del sòl intensiu i millorant la fertilitat de la terra. La jornada sobre aquest tema, prevista per al matí de la Festa del planter, ha despertat tant d’interès que s’han omplert les places i l’organització s’ha vist obligada a tancar la inscripció. Aquesta activitat formativa està inclosa en l’oferta de formació contínua de l’Escola Agrària de Manresa.
Gremi de Vinyataires Lliures
A la tarda, la projecció del documental La contraetiqueta acostarà el món del vi a les persones assistents. El film aborda el naixement del Gremi de Vinyataires Lliures per reflexionar sobre el panorama vitivinícola actual i les seves diferents realitats, a partir d’entrevistes a personatges rellevants del sector. El passi es farà de 5 a 6 de la tarda en mode de taquilla inversa. El documental forma part de la Mostra de cinema etnobotànic i agroecològic de Catalunya, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut