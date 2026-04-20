El carrer Guimerà de Manresa celebra Sant Jordi amb activitats familiars per dinamitzar el comerç

A partir de les 6 de la tarda hi haurà un conte musical i jocs gegants, i s'obsequiarà amb punts de llibre les persones que comprin en els comerços associats

Conte musical "La Berta sense por" de la companyia Teatrem / Arxiu/Teatrem

L’Associació de Comerciants del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa organitza aquest dijous, coincidint amb la diada de Sant Jordi, una proposta lúdica i cultural adreçada a tots els públics per dinamitzar el comerç local.

La jornada tindrà lloc al vial comercial, actualment en obres en el tram que va de la plaça de Neus Català i Pallejà al carrer de Circumval·lació, mentre el tram que queda entre el trencall dels Esquilets i la Muralla pràcticament està acabat.

El programa

A les 6 de la tarda, conte musical La Berta sense por, a càrrec de la companyia Teatrem, una proposta familiar que combina música i valors educatius. De 6 de la tarda a 8 del vespre, jocs gegants, pensats per fomentar la participació i el gaudi de petits i grans. Durant tot el dia, obsequi de punts de llibre per a les persones que facin compres en els comerços associats.

Amb aquesta iniciativa, l'ens comercial vol convertir el Guimerà en un espai viu i atractiu durant una de les diades més emblemàtiques del calendari català, reforçant el vincle entre el comerç, la cultura i la ciutadania.

