Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
Segons testimonis, l'home hauria caigut sobre un cotxe quan anava a travessar
Un home gran ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en patir un accident al Passeig de Manresa aquesta tarda. L'accident s'ha produït als volts de les 4 de la tarda quan, segons testimonis presencials, l'home s'ha aixecat d'un banc i ha anat a travessar el ramal de baixada esquerre del Passeig, sense adonar-se que passava un cotxe. L'home ha picat contra el lateral del vehicle i ha sortit empès enrere, fent-se mal en caure.
L'accident ha passat entre els números 54 i 56 del Passeig. La Policia Local de Manresa ha fet els tràmits de l'accident i l'ambulància del SEM ha traslladat l'home a l'hospital.
