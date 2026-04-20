L'Ajuntament de Manresa amplia horaris a les tardes per atendre l'allau de peticions de documents per a tramitar la regularització d'immigrants
El consistori vol millorar l’atenció per a aquest tràmit extraordinari i descongestionar l’activitat ordinària de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L'Ajuntament de Manresa ha activat un dispositiu específic d'atenció a la ciutadania per fer front a l'actual procés extraordinari de regularització de persones migrades. Per això, el consistori amplia el seu horari d'atenció a les tardes, fent de 8.30 a les 18 hores ininterrompudament, fins dijous. Divendres es tornarà a l'horari de 8.30 h a 15 h.
Segons l'Ajuntament de Manresa, aquesta mesura respon a la voluntat de garantir que tothom pugui dur a terme els seus tràmits legals amb garanties, vetllant al mateix temps pel bon funcionament dels serveis públics per al conjunt de la ciutadania. D’una banda, que les persones que requereixin documentació per al procés de regularització puguin ser ateses en un temps raonable. De l’altra, evitar que aquest volum extraordinari de sol·licituds afecti l'activitat ordinària de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Per aquest motiu, s'establiran dues cues completament diferenciades: una per als tràmits habituals del dia a dia de la ciutat i una altra d'específica per al procés de regularització.
Aquesta és la resposta al moment de màxima afluència que s'ha viscut aquests dilluns al migdia, quan una impressionant cua de persones que volien documents per a formalitzar la regularització travessava la plaça Major i arribava fins a la plaça del Carme. Cal dir que poc abans de les 11 del matí aquesta cua havia pràcticament desaparegut, no perquè s'hagués tramitat tot, sinó perquè s'havia donat hora a la gent, i alguns han preferit marxar abans que esperar tot el dia.
L'Ajuntament de Manresa ha decidit centralitzar el procediment en un registre únic. D'aquesta manera, tots els documents que s'hagin de sol·licitar als diferents serveis municipals per adjuntar a l'expedient de regularització es podran gestionar des d'aquest mateix punt, evitant desplaçaments innecessaris i agilitzant la resolució.
L'organització de les atencions es farà a través d'un sistema de cites diàries. Per tal d'ordenar l'afluència de persones, les cites es començaran a repartir presencialment a partir de les 8.15 h del matí. Es lliurarà una única cita per persona o unitat familiar. En aquest sentit, es remarca que cada dia es donaran únicament les cites que l'equip tècnic pugui assumir durant aquella mateixa jornada. Un cop s'hagin exhaurit els torns del dia, no se'n donaran de nous fins a l'endemà al matí. Això permetrà evitar esperes innecessàries i garantir una atenció de qualitat.
Al matí, la regidora de Govern Obert, Montserrat Clotet, ha criticat que la informació que han rebut els Ajuntaments per part de l'Estat ha estat insuficient i canviant: “han anat donant pinzellades sobre què demanarien, però no han concretat”, ha dit.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut