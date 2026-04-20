Les obres del Guimerà de Manresa es mengen part de la plaça Neus Català
La tercera fase del projecte, entre Crist Rei i el Circumval·lació, van començar al gener i s’han d’acabar abans de l’estiu
Les obres per convertir el carrer Guimerà en una gran illa de vianants al centre de Manresa han començat a menjar-se la plaça Neus Català, tradicionalment la de Crist Rei. Els treballs es concentren actualment en el tram que va del carrer Circumval·lació fins a l’esmentada Neus Català.
Aquests últims dies tota aquesta allargada de carrer s’ha obert en canal per dur a terme els treballs per renovar les infraestructures bàsiques, com ja s’ha fet en altres trams on s’ha dut a terme l’obra de reurbanització. S’han substituït trams de clavegueram i s’actualitzaran serveis essencials com canalitzacions d’aigua, electricitat i telecomunicacions. En tota aquesta zona ara hi ha muntanyes de grava, sorra, furgonetes i maquinària d’obra que entra i surt.
La plaça Neus Català
Ja s’ha tocat, també, l’esmentada plaça Neus Català, que ha quedat escapçada per una de les seves vores. En aquest cas la més propera al Guimerà.
Així mateix, s’ha enretirat tot el paviment i la mena de placeta que hi havia uns metres més enllà i que estava presidida per l’estàtua del rei Pere III i el fanal que antigament hi havia al centre de Crist Rei que feia de rotonda quan encara circulava trànsit per aquesta zona. Estàtua i fanal s’han quedat sols, ara per ara. Per altra part s’han conservat i protegit amb làmines de fusta les tres alzines que hi ha en aquest punt.
Partint d’aquest espai on abans hi havia ombra i bancs, ja ha començat l’alineació amb el segon tram del passeig de Pere III. Fins al carrer Canyelles, tot serà una plataforma única.
L’actual fesomia de la plaça Neus Català -fins fa poc Crist Rei- es va inaugurar coincidint amb la fira de Sant Andreu de l’any 1994 pel llavors alcalde Juli Sanclimens. Es va dur a terme per enllaçar el primer i el segon tram del passeig de Pere III. Va ser un primer intent de donar preferència als vianants en aquesta zona, fet que en aquell moment no va acabar d’agradar veïns i comerciants. Hi va haver queixes, per exemple, per la manca d’uniformitat entre el primer tram del Passeig, la mateixa plaça i el segon tram del Pere III.
Tercera fase d’obres
Actualment, les obres del Guimerà, que executa Grup Mas són a la tercera fase. Aquesta va començar a mitjans del passat mes de gener i la previsió és que s’enllesteixi a principis d’aquest estiu per iniciar, ja, la quarta i última fase de les obres. Les que suposaran actuar al tram que va del Circumval·lació fins a Sant Joan Baptista de la Salle/Casanova. Al novembre és previst que s’hagi completat tot el projecte.
La primera fase de les obres es va concentrar a la prolongació del Guimerà i carrers de l’entorn. El gruix més important de la segona fase és la que ja és més visible entre Muralla de Sant Domènec i els carrers Sant Joan Baptista de la Salle i Casanova. Ja es pot contemplar, no només intuir, com serà el futur eix comercial amb preferència per als vianants, que suposarà una de les transformacions urbanes més rellevants dels darrers anys.
Tot i això, aquest tram encara no està enllestit del tot, malgrat que l’última previsió de l’Ajuntament era que s’acabés el febrer. Entre Muralla i Canonge Mulet, encara hi ha ha tanques al voltant dels nous escocells amb baranes al voltant. També falten polir detalls. Entre Canonge Mulet i Sant Joan Baptista de la Salle, està més verd encara, i s’han d’instal·lar les esmentades baranes metàl·liques de les jardineres.
Tanmateix, el nou Guimerà, amb paviment gris de granit en un cantó i petits maons vermellosos en l’altra, ja mostra la seva amplitud. Es tracta d’un projecte que busca redefinir-ne la mobilitat, millorar l’accessibilitat i revitalitzar l’activitat econòmica. Les obres, impulsades per l’Ajuntament, tenen com a objectiu principal prioritzar el pas de vianants i reduir el trànsit rodat.
