Les obres per fer realitat l’Espai Quico Mestres entorn de la Torre de Santa Caterina començaran aquesta setmana
El projecte, anunciat el juny del 2022, ha requerit una segona licitació perquè la primera va quedar deserta
Adjudicat per 243.000 euros, inclou un recorregut, un mirador i un memorial dedicat a l’arquitecte i urbanista manresà; s'ordenarà l'espai, es milloraran els accessos i inclourà bancs de pedra i una grada
Durant les obres, amb una durada d'uns quatre mesos, quedaran suspeses les visites a l’interior de la torre
Regió7/G.C.
L’Ajuntament de Manresa començarà aquesta setmana les obres d’urbanització de l’Espai Quico Mestres. Aquest projecte dignificarà l’entorn més proper de la Torre de Santa Caterina i retrà un homenatge permanent a la figura de l’arquitecte i urbanista manresà Quico Mestres Angla, reconeixent la seva trajectòria i la seva defensa de l’espai públic.
Aquest projecte es va anunciar el juny del 2022, fruit d’un conveni de col·laboració entre la comissió pro ‘Quico Mestres Angla’ (associació impulsora formada per amics i familiars), l’estudi Batlle i Roig Arquitectura i l’Ajuntament de Manresa. L'estudi d'arquitectura va assumir la redacció del projecte de manera desinteressada. Pel que fa al finançament, la iniciativa compta amb una aportació procedent de fons propis municipals i amb fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) estatal.
La primera licitació de les obres, amb un pressupost de 168.101,37 euros, va quedar deserta, fet que va obligar el consistori a revisar i a actualitzar els preus de tot el projecte. Finalment, en una segona licitació, l'obra s'ha adjudicat per 243.063,36 euros (IVA inclòs). Aquest procés de revisió també ha servit per adaptar la proposta per protegir les restes arqueològiques de l’antic fossat documentades a la zona.
Regió7 va informar l'octubre de l'any passat que a començament d'any, segons informació de l'Ajuntament, l'actuació tindria un nou adjudicatari. Finalment, les obres començaran aquest mes d'abril.
Mirador, observatori i memorial
El disseny de l’espai té per objectiu revaloritzar la Torre de Santa Caterina respectant l’entorn natural i el seu caràcter de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). L’actuació preveu un termini d’execució de quatre mesos i s’estructura en diversos àmbits.
S'ordenarà l'espai al voltant de la torre creant un itinerari tancat. Es milloraran els accessos i es crearà una pauta amb travesses de pedra de Manresa, actualment provinents d’unes pedreres ubicades a Rocafort, que ressegueixen el fossat original.
L'entorn actuarà com a mirador i observatori del territori. Aprofitant la posició elevada del turó, s’hi col·locaran bancs de pedra i una grada per poder gaudir de les vistes sobre el vessant sud de la ciutat. A més, l’espai tindrà un fort component pedagògic i funcionarà com una aula oberta o mirador interpretatiu, incorporant baranes d’acer corten amb plafons informatius dissenyats per ajudar a llegir, entendre i reflexionar sobre el paisatge urbà.
S’inclourà el record a Quico Mestres mitjançant una placa commemorativa d’acer corten. Estarà integrada en un dels bancs de pedra i alineada visualment amb el carrer del Born, lloc on va néixer l’arquitecte.
Suspensió temporal de les visites
En paral·lel a aquest espai exterior, l’Ajuntament va construir recentment un mirador a l’interior de la Torre de Santa Caterina, que està obert al públic els caps de setmana. Ara, amb motiu de l’inici de les obres, i per garantir la seguretat dels visitants, quedaran suspeses temporalment aquestes visites fins a la finalització dels treballs. Un cop enllestida l’actuació d’aquí a uns quatre mesos, la ciutadania podrà gaudir d’una experiència completa que sumarà la torre restaurada amb el nou entorn divulgatiu.
Un referent de l’urbanisme
Quico Mestres Angla (Manresa 1948-2013) va ser un reconegut arquitecte i urbanista. Impulsor d’una transformació urbana innovadora, va definir el model de ciutat que avui encara és vigent. Va ser l’autor del primer Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa de la democràcia, que va realitzar entre el 1975 i el 1981, i va col·laborar en l’elaboració d’altres plans urbanístics de la comarca. Als anys 90, va treballar a l’Ajuntament de Sabadell, on va dirigir la redacció del Pla General d’aquest municipi, el 1992, un nou planejament que va implicar la realització d’espais emblemàtics com l’Eix Macià o el Parc Catalunya.
El 1995 va retornar a l’Ajuntament de Manresa, on va ser el responsable tècnic del desenvolupament del nou Pla General de 1997. Des de l'àrea d'Urbanisme, va dirigir i gestionar projectes rellevants per la ciutat, com la plaça Sant Domènec, la revitalització del Centre Històric, la façana sud, el teatre Kursaal, la urbanització del sector de Les Bases o la implantació de la FUB.
