Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenyAvís per plujaMostra d'IgualadaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

No s’atendrà sense cita prèvia i s’han habilitat horaris específics per no interferir amb la resta de tràmits

Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització / Carlos Luján - Europa Press

Núria León

Europa Press

Manresa

Les oficines de Correus i de la Seguretat Social de Manresa comencen aquest dilluns 20 d’abril a atendre migrants sobre la regularització extraordinària aprovada pel Govern.

Les cites presencials s’atendran al total de l'estat en més de 370 oficines de Correus, en més de 60 oficines de la Seguretat Social i en cinc oficines d’estrangeria ubicades a Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia.

Des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han insistit que no s’atendrà sense cita prèvia i que s’han habilitat horaris específics per no interferir amb la resta de tràmits, que es continuaran duent a terme amb normalitat en aquestes oficines.

Les sol·licituds es poden presentar de dilluns a divendres a les oficines de la Seguretat Social de 16 a 19 hores; a Correus, de 8.30 a 17.30 hores; i a les oficines d’estrangeria de 16 a 19 hores.

Com sol·licitat cita prèvia?

Al portal de Regularització del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a través de Cl@ve, es pot seleccionar oficina, data i hora per sol·licitar cita prèvia. Si no es disposa del sistema Cl@ve, es poden consultar els requisits per obtenir-lo o també es pot demanar a algú que disposi d’aquest servei que sol·liciti cita per a la persona interessada.

Així mateix, es pot sol·licitar cita prèvia a través d’un formulari web. En aquest cas, no es pot escollir l’oficina ni la data; s’assignarà la més propera segons les dades facilitades.

A més, una altra possibilitat de sol·licitar cita prèvia és trucant al telèfon 060, amb atenció en castellà. L’horari d’atenció és de 9.30 a 14.00 hores i de 16.30 a 19.30 hores, de dilluns a divendres.

Les comunicacions posteriors es faran preferentment per la mateixa via en què s’hagi iniciat la sol·licitud. Per això, es demana que, a efectes de notificació, s’ompli amb cura la informació personal i de contacte (telèfon, correu electrònic i adreça postal) en el moment de la sol·licitud. En cas de representació, les notificacions s’adreçaran al representant.

Els estrangers podran accedir a la regularització si es troben en una d’aquestes dues situacions: si han sol·licitat protecció internacional a Espanya abans de l’1 de gener de 2026 o si es troben en situació administrativa irregular i van arribar a Espanya abans de la mateixa data.

El termini de sol·licitud es va obrir el 16 d’abril, amb l’inici de la tramitació de sol·licituds telemàtiques i del sistema de cita prèvia per a la via presencial. El termini de sol·licituds per a ambdues vies estarà obert fins al 30 de juny.

TEMES

Tracking Pixel Contents