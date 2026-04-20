El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
Resignació entre els que esperaven i nervis entre els administratius que miraven d'adaptar-se als requisits del tràmit
Els inicis del procés de regularització han estat complicats, aquest dilluns al matí a la plaça de l’Ajuntament de Manresa. A banda de la llarga cua que ja hi havia des de la matinada, quan el consistori ha obert portes encara ningú no tenia massa clar què s’havia de fer.
El primer de la llarga cua, que en algun moment ha arribat a prop de 200 persones, ha pogut entrar a les 9 del matí a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Allà, tota la feina que hi havien de fer era comprovar que els sol·licitants tenien passaport, i agafar un número per ser atesos a una altra seu de l'Ajuntament a la plaça, al número 17, on s'anava formant una nova cua.
El Carlos era el primer, feia 6 hores que esperava. Ha sortit de l’OAC amb un tiquet d’hora per ser atès a l’altra oficina. L’hora era de les 9.00, però a tres quarts de deu encara no havia entrat. Dins, els funcionaris encara estaven intentant entendre quins tràmits havien d’efectuar.
El Carlos és hondureny i poc amic de ser entrevistat. Ha arribat el primer, perquè ja "em temia que hi hauria molta gent. Estic a la porta de l’Ajuntament des de les 3 de la matinada". Com tots, necessita "alguns papers que em fan falta per la regularització, concretament un informe d’integració als serveis socials". Ha dit a Regió7 que feia 6 mesos que és a l'Estat.
Uns quants números darrere del Carlos, l'Ousmane era força més optimista. Ha arribat a fer cua a "les 5 i 22, no està malament, eh?", i el procés de regularització li sembla "molt bé. Porto 8 anys intentant tenir papers. Molts anys amb contractes molt dolents. Si hagués de tornar al meu país, el Senegal, ja està bé, però per quedar-me, jo dic: gràcies, Pedro Sánchez!"
Les cues no li saben greu. "Pel bon motiu que és, penso que fins i tot està molt ben organitzat. Ara podré viure molt més tranquil".
La Paola i la seva família i amics s'ho prenien més alegrament. Feien broma i esperaven cap al final de la cua. La colombiana ha dit que "hem arribat a dos quarts de vuit, i esperem que ens atenguin avui. Si tanquen a les 6 jo penso que entrarem". Com molts altres venen a buscar el "paper de vulnerabilitat", i quan estigui tot tramitat, "pot millorar molt la vida. L'estabilitat, tant econòmic com familiar. Tot canvia amb la tranquil·litat de sortir a buscar feina quan tens papers".
A punt d'entrar, la Royss, del Perú, ens atenia dient que "si em criden us deixo". Hi havia nervis entre els primers de la cua, fins que la gent ha vist com funcionava. Quan els periodistes de Regió7 hem entrat a l'Ajuntament per agafar imatges, l'escridassada ha estat important. Ningú volia que li passessin al davant. La Royss deia que "gràcies amb el que ens estan aportant en l'ajuda, és per a poder buscar un treball digne i tenir els beneficis com tots i pagar els drets, com tots". Porta "quatre anys i treballant com he pogut perquè no tenia papers". "Estem tranquils, estem agraïts per la facilitat que ens estan donant a l'Ajuntament de Manresa de poder ajuntar els documents".
Els sol·licitants per a culminar el procés hauran de presentar un conjunt de documents, com:
- Formulari oficial de sol·licitud.
- Document d’identitat (passaport o equivalent).
- Proves d’estada a l’estat espanyol abans del 2026.
- Proves de residència continuada dels darrers 5 mesos.
- Certificat d’antecedents penals (de l’estat espanyol, del país d’origen i dels països on s’hagi viscut).
En el cas de les persones que no hagin sol·licitat protecció internacional, s’exigeix un requisit addicional: caldrà acreditar que han treballat a l’estat espanyol, que tenen càrregues familiars o que es troben en situació de vulnerabilitat reconeguda per serveis socials o entitats autoritzades. L'Ajuntament de Manresa mir de facilitar als sol·licitants una manera de saber si tenen tots el documents necessaris.
Posteriorment, el tràmit passarà ja a mans de l'administració de l'Estat. Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han estat taxatives: no s'atendrà a ningú sense cita. Per a no interferir amb l'activitat ordinària de les oficines, s'han habilitat franges horàries exclusives a Correus, de 8.30 a 17.30 hores, i a l'oficina de la Seguretat Social, entre les 16.00 i les 19.00 hores.
El termini per a presentar les sol·licituds, tant per internet com en persona, finalitzarà el pròxim 30 de juny.
