La UManresa dona gràcies a Carmen Gomar, que ha fet gran la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient
El balanç dels cinc anys de la càtedra de la UVic-UCC ha servit d'excusa, aquest dilluns, per agrair a l'experta l'impuls que hi ha donat el temps que ha estat al capdavant
La seva "ambició des de la generositat" i capacitat de fer progressar els qui l'envolten han estat alguns dels elogis que ha rebut la valenciana, que el desembre va fer un pas al costat
L'acte celebrat aquest dilluns al migdia a la sala d'actes de la FUB1 de Manresa havia de servir per fer balanç dels cinc anys de recorregut de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). A l'hora de la veritat, ha estat un emotiu acte d'agraïment a la doctora Carmen Gomar Sancho, que, ja jubilada, ha dirigit la càtedra liderada des del campus Manresa i l'ha prestigiat al llarg d'aquest primer lustre. El desembre passat Gomar, valenciana de naixement, va decidir que era hora de plegar i a la UManresa ja l'enyoren.
La doctora Gomar, catedràtica d'Anestesiologia i Reanimació, que va exercir 40 anys com a especialista a l'Hospital Clínic de Barcelona, va entrar en contacte amb la UManresa el 2018, any en què el Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) de la universitat manresana va assumir l'organització de la 6a edició del Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. Hi va haver un enamorament mutu i l'any a sobre ja dirigia la càtedra, que ha convertit en tot un referent.
Una "oportunitat"
Antoni Llobet, director general de la FUB, ha obert la sessió apuntant cap a on aniria l'acte. "Les institucions es van conformant a partir de dos aspectes concrets; els continguts i les persones". Quant als continguts, ha destacat l'encert que va tenir la FUB a l'hora de ser pionera en l'àmbit de la simulació. Pel que fa a les persones, també ha remarcat l'encert de la universitat per confiar en Gomar per dirigir la càtedra. Ha afirmat que ha estat un "privilegi haver gaudit de la saviesa, rigor i professionalitat" de l'experta, que, poc amant dels homenatges, ha pujat a l'estrada i ha deixat anar un "vinc a rendir comptes" per, tot seguit, admetre que l'interès que va trobar per la simulació a la UManresa la va entusiasmar i sorprendre, i que ho va viure com una "oportunitat".
Com fer una maionesa
En el balanç dels cinc anys, ha repassat les fites aconseguides (10 Fellows internacionals, 21 articles amb factor d'impacte, 4 manuals editats, 63 comunicacions a congressos...) i n'ha destacat especialment les tres doctores que n'han sortit. Ha fet valdre la "col·laboració i complicitat" que ha trobat en aquest camí i ha comparat la manera de treballar amb l'elaboració d'una maionesa en el sentit que hi ha parts que requereixen agafar el morter, altres la batedora, posar més oli, tornar a començar si es talla... Ha afirmat que "tinc un deute personal i professionals amb la institució" i ha donat "gràcies a la FUB i la UVic per existir".
L'acte no s'ha acabat aquí. Carlota Riera, vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC i coordinadora de la càtedra, ha conduït una taula rodona amb Roberto Elosúa, degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC; Aida Camps, sotsdirectora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient; i Marina Mateu i Katy Fáudez, coordinadora i docent, respectivament, del màster universitari en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials, per fer balanç dels cinc anys de Gomar al capdavant de la càtedra.
Autenticitat
Riera ha destacat "l'ambició des de la generositat" de Gomar. Camps l'ha definit com "una tot terreny, que busca recursos sota les pedres. Rigorosa, familiar, que acull i cuida". Elosúa n'ha fet lluir la llarga i brillant trajectòria professional, i ha fet notar "l'encert que va suposar portar-la cap a Manresa" i la seva "generositat" que es tradueix en "la progressió dels estudiants de grau i postgrau en competències tècniques i reflexives". També ha esmentat la seva "humilitat lligada a l'ambició" i un llarg "llistat de valors: confiança, capacitat de comunicació i autenticitat".
Mateu ha esmentat el seu "model de fer universitat. Ha ajudat a fer millors professionals". També ha destacat la seva capacitat per "arremangar-se i posar-se a fer feina perquè les coses surtin bé". Fáudez hi ha coincidit i, com la resta de companys de taula, li ha donat les gràcies. Ha volgut remarcar el "rerefons humà" de Gomar.
Amb el mig centenar d'assistents aplaudint dempeus, Gomar ha dit que l'agraïment és mutu. "Jo he pogut donar perquè m'han estimulat". El lliurament d'una litografia signada pel dibuixant Manel Fontdevila i una olivera-bonsai d'Ampans a l'homenatjada han clos un acte emotiu i ple de reconeixement i agraïment. A fora de la sala d'actes hi ha hagut brindis amb cava.
