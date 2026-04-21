Aquests són els despatxos d'arquitectes que s'han d'imaginar com pot ser la Fàbrica Nova
Vuit equips han estat selecionats per proposar com ha de ser l'interior de la nau, i serà qui haurà de redactar el projecte final
Vuit equips d’arquitectura de primer nivell i amb renom internacional han rebut l’encàrrec d’imaginar-se com podria ser per dins el pol de coneixement, formació, recerca i estudis universitaris de la UPC que ha d’anar a la nau de la Fàbrica Nova de Manresa. El projecte l'impulsa l'Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Es tracta d’equips formats per unions temporals i despatxos amb una trajectòria «indiscutible», segons l’Ajuntament de Manresa, fet que «garanteix que el futur disseny interior de la Fàbrica Nova estarà a l’avantguarda arquitectònica».
Els equips són:
DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA & JOAN RAMON PASCUETS IGLESIAS. L’estudi DATAAE, referent a Catalunya en arquitectura bioclimàtica, s’uneix a l’experimentat arquitecte Joan Ramon Pascuets. DATAAE és autor d’obres com el Centre de Recerca ICTA-ICP de la UAB (imatge), guardonat amb el Premi Catalunya Construcció i el Premi FAD. Per la seva banda, Pascuets va ser finalista als mateixos Premis Catalunya Construcció pel projecte d’innovació Garden House.
JULIÀ ARQUITECTES: Un despatx amb una reconeguda trajectòria en el disseny de grans equipaments de concurrència pública i un fort arrelament a l’entorn. Destaquen com a autors de l’Auditori i Conservatori Municipal de Terrassa o la restauració de l’Antic Dormidor del Reial Monestir de Pedralbes (imatge), per la qual van rebre el Premi Ciutat de Barcelona; així com el Premi FAD per la intervenció paisatgística al Càmping Alfacs. Són els autors del projecte de rehabilitació de façanes i cobertes de la Fàbrica Nova.
CAMPS FELIP ARQUITECTOS & TUÑON Y ALBORNOZ ARQUITECTURA: Aquesta aliança uneix l’estudi gironí Arquitecturia (Josep Camps i Olga Felip), autors de projectes com els jutjats de Balaguer i guardonats amb el Premi Catalunya Construcció o el Premi NAN Arquitectura) amb el despatx d’Emilio Tuñón, un dels arquitectes espanyols més influents, guardonat amb la Medalla d’Or de l’Arquitectura Espanyola i autor d’obres tan importants com el MUSAC de Lleó (imatge) o la recent Galeria de les Col·leccions Reials a Madrid.
RAVETLLAT ARQUITECTURA & CARLES ENRICH STUDIO & TALLER 9S ARQUITECTES: Un equip expert en intervencions sobre patrimoni històric que suma l’experiència de Pere Joan Ravetllat (autor de la rehabilitació del Mercat de Sant Antoni, Premi Ciutat de Barcelona), la sensibilitat de Carles Enrich (guardonat amb el Premi de la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme per la restauració de la Torre de Merola) i el rigor de Taller 9s, grans especialistes en restauració arquitectònica patrimonial.
VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA & TOMÀS MORATÓ PASALODOS: Estudi amb una àmplia solvència en el desenvolupament de centres cívics, culturals i edificis públics de gran complexitat funcional, apostant sempre per la innovació tècnica. Entre les seves obres recents, Vivas Arquitectos és autor del Centre Residencial de Primera Acollida Sant Gervasi, obra reconeguda recentment amb un primer premi europeu al millor projecte d’habitatge social. Tomàs Morató ha estat reconegut amb diversos Premis Bonaplata d’intervenció en patrimoni industrial.
B720 ARQUITECTURA: L’estudi fundat i liderat per Fermín Vázquez és un dels grans referents del país amb projecció internacional. Són els autors d’obres tan icòniques com el Mercat dels Encants a Barcelona (imatge) o la nova estació de la Sagrera, i han estat reconeguts en diversos premis de caràcter internacional i finalistes dels premis FAD.
NOGUÉ ONZAIN ARQUITECTES & IKER ALZOLA MOLINA: Una proposta que destaca per la seva visió contemporània de l’urbanisme i l’espai públic. Nogué Onzain Arquitectes, responsables de projectes com el nou CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia o habitatges socials premiats als Premis AVS, s’uneixen a l’equip de Leku Studio (Iker Alzola), que ha tingut un paper clau en projectes de transformació urbana a gran escala, com el disseny de la Superilla de Sant Antoni a Barcelona.
AGÈNCIA MATERIAL AGÈNCIA IMMATERIAL & CIVIC ARCHITECTS VOF: L’estudi català AMAI s’alia amb els neerlandesos Civic Architects per formar un equip amb gran bagatge. Aquests últims són internacionalment coneguts pel seu projecte LocHal a Tilburg (Holanda), on van transformar un antic hangar de locomotores en una biblioteca; una obra guanyadora de guardons internacionals com el World Building of the Year al World Architecture Festival o el Premi Europa Nostra de patrimoni.
Els vuit finalistes tenen temps de presentar la seva proposta fins a finals de juny. A partir d’aquí un jurat format pel Cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l’Ajuntament de Manresa, un arquitecte designats per l’Ajuntament, dos de la UPC, dos el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i un secretari amb veu però sense vot, escollirà el projecte guanyador.
A partir d’aleshores, l’equip tindrà un any i mig per redactar i lliurar el projecte definitiu. Llavors s’iniciarà una nova fase del projecte de la Fàbrica Nova: el concurs per adjudicar les obres.
El projecte per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova no és menor. Ho demostra, primer, el fet que té un pressupost de pràcticament dos milions d’euros que Ajuntament i UPC, impulsors de la iniciativa, pagaran a mitges. En segon lloc perquè va generar molt interès. Fins i tot de despatxos europeus. Es van presentar 23 equips, entre els quals de Bèlgica, França i els Països Baixos.
