El barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa no faltarà a la cita amb Sant Jordi
La venda de roses i la parada de llibres de segona mà d'aquest dijous s'acompanya amb diverses activitats culturals que s'allargaran fins al pròxim 30 d'abril
Diumenge s'ha organitzat una caminada pel Puigberenguer amb explicacions del geòleg Josep Maria Mata
L'Associació de Veïns de la barriada de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa no faltarà aquest dijous a la cita amb la diada de Sant Jordi. Com fa cada any, ha organitzat diverses activitats per acompanyar la festa de la rosa i el llibre. Els actes van començar divendres passat i s'allargaran fins al 30 d'abril.
Aquest dijous, 23 d'abril, durant tot el matí, hi haurà venda de roses i parada de llibres de segona mà. L'endemà, 24 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, activitat adreçada als més petits de casa per jugar i decorar a la plaça. A les 6 de la tarda, contacontes El peix irisat, a càrrec de la Companyia Tanaka Teatre. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Joan Amades, tindrà lloc l'entrega de premis del concurs de fotografia. Enguany, la temàtica del concurs, organitzat per l’associació veïnal amb el suport de Foto Art Manresa, ha estat Manresa i el seu entorn natural i, entre les 35 imatges de 16 autors diferents que es podran veure, hi haurà les guanyadores del certamen, que consta de tres premis.
Concurs de dibuix infantil
Un cop finalitzada aquesta exposició, a partir del 18 de maig, en aquest mateix espai, s’hi exposarà una selecció de les obres participants en el concurs de dibuix infantil de la mateixa associació de veïns. La participació en aquest certamen encara està oberta i hi poden prendre part alumnes de 5è i 6è de primària. La temàtica del concurs és La meva escola i les obres es poden presentar fins al 30 d’abril. Han d’estar fetes amb els fulls normalitzats que les escoles o l’associació veïnal entregaran a l’alumnat. Els premis es faran públics el 23 de maig a les 12 del migdia. L’exposició restarà oberta al públic fins al 12 de juny. L’horari d’obertura de les dues mostres és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 del vespre.
El dissabte 25 d'abril, a les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, mostra de balls tradicionals a càrrec de l'escola de dansa de l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages, seguida, a les 7, de ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. A les 8 del vespre, tancarà la jornada una botifarrada popular.
Sortida guiada al Puigberenguer
El diumenge 26 d'abril es farà una sortida des de la plaça Catalunya, a 2/4 de 9 del matí. Es tracta d'una caminada popular pel Puigberenguer amb explicacions geològiques a càrrec del geòleg Josep Maria Mata Perelló, que és tota una eminència en la matèria. Mata és doctor en Ciències Geològiques, Magister Honoris Causa de la UPC i catedràtic d’universitat d’Investigació i Prospecció Minera. És president de diverses entitats científiques internacionals i assessor de geoparcs, els quals aconsella en temes de mineria i de patrimoni miner.
Tancarà els actes, el dijous 30 d'abril, a les 6 de la tarda, cant coral amb la coral Galindaina de la barriada, al Centre Cívic Selves i Carner.
Ho organitza l'associació de veïns amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM i l'Ajuntament de Manresa.
