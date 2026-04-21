La Bertrana de Manresa ja té compromesos 22 dels 60 pisos de protecció oficial que inclou
La previsió és acabar les obres, que passen per l'equador i que van començar el febrer de l'any passat, després de l'estiu per entrar-hi a viure la primavera del 2027
Aquest dimarts l'Ajuntament, que ha cedit el solar on Sostre Cívic construeix els dos blocs de set i de tres plantes, hi ha organitzat una visita
Es tracta de la segona promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús més gran de Catalunya
El mercat d'habitatge a Manresa per a qui busqui un pis de compra es caracteritza en un tant per cent molt alt per preus inabastables i per pisos que es venen amb el llogater amb contracte vigent o que no es poden visitar perquè estan ocupats. Al costat d'un mercat molt tensionat, al carrer de Pilar Bertran Vallès, al barri de la Sagrada Família, La Bertrana, la segona promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús més gran de Catalunya, ha arribat a l'equador de la construcció. Iniciada el febrer del 2025, ja s'han fet el 50% de les obres. Els dos blocs de 3 i 7 plantes més baixos ja s'han aixecat i ja se'n poden veure les dimensions a una banda de la carretera del Pont de Vilomara.
"La petició és alta"
Dels 60 habitatges de protecció oficial disponibles, 22 ja estan compromesos. La previsió és acabar les obres entre finals d'estiu i començaments de setembre i que les famílies hi puguin entrar a viure la primavera del 2027. Dissabte passat van fer una visita amb una trentena de persones dels 22 nuclis familiars que ja s'han associat per residir-hi. Mentre que, fins ara, la recepció de peticions de persones interessades es feia per tongades, a partir d'ara quedaran permanentment obertes. "La petició és alta", ha informat Clara Bricullé, tècnica de projectes de Sostre Cívic i coordinadora d'aquesta promoció. Un 25% dels habitatges es reserva per a persones de menys de 35 anys, sis dels quals ja estan agafats. Pel que fa a la resta, el perfil és variat, amb famílies amb canalla i sense, i amb persones grans. Veïns de Manresa, de la comarca i també de fora del Bages, com ara Balaguer i Barcelona.
La peculiaritat de la promoció, a banda del sistema de pagament, és que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament (que, a canvi, tindrà un local a disposició als baixos de 500 m2) i que, a més a més dels habitatges, hi ha més de 300 m2 d'espais comunitaris. També hi ha un aparcament subterrani amb 22 places.
"Estem buscant nous solars per oferir"
L'Ajuntament, representat per l'alcalde Marc Aloy i pels regidors Carles Garcia i Jesús Alonso, ha organitzat aquest dimarts al migdia una visita d'obres a la promoció, impulsada per Sostre Cívic, cooperativa sense ànim de lucre que a la capital del Bages ja va impulsar El Rusc, un projecte d’habitatge cooperatiu amb 12 habitatges en un edifici en desús a la carretera de Cardona que era propietat d’una entitat financera. Aloy ha elogiat el model d'habitatge i ha comentat que "estem buscant nous solars per oferir" a la promotora amb la idea de replicar-lo.
Les persones que vagin a viure a La Bertrana han de fer una aportació inicial de 15.000 euros en concepte de capital social i pagaran una mensualitat de per vida on s'inclou la quota d'habitatge (en funció de la superfície, que es mou entre els 38 i els 82 m2 depenent de si és un espai únic o si té una, dues o tres habitacions), les despeses (impostos, aportació al fons de manteniment de l'edifici, despeses comunitàries, servei de rentadores comunitàries i servei d'internet col·lectiu i wifi). Les mensualitats es mouen entre els 560 i els 960 euros. A banda, qui tingui plaça d'aparcament pagarà una quota mensual de 80 euros i cada habitatge pagarà a part la despesa en electricitat i aigua no inclosa en els espais comunitaris.
Són diners que els associats abonaran de per vida amb els quals es tornarà el crèdit a 30 anys per fer l'edifici. Si una persona decideix marxar o es mor, ella o la seva família recuperaran l'aportació inicial de 15.000 euros. Quan s'acabi de pagar el crèdit, els diners es destinaran al manteniment de l'edifici o al que es consideri necessari.
Nina Turull, aparelladora tècnica de Sostre Cívic, ha ofert unes detallades explicacions de les obres. Ha explicat que en la seva execució la meteorologia, amb pluges molt continuades, i un subsol molt rocós, no han facilitat la feina. També ha informat sobre els usos que es donaran als espais comunitaris. Des d'espais de cuina a bugaderia, cotreball i criança... Entre tots els inquilins s'acabaran de concretar. Ha destacat que és "un edifici molt eficient" (consta d'un sistema de reutilització de les aigües grises i de 111 plaques fotovoltaiques, entre d'altres) amb una "aposta per la industrialització" en el sistema de construcció que ha estat un gran repte, però que, alhora, un cop s'ha començat a aixecar, ha agilitzat el procés.
90 habitatges cooperatius
Aloy ha celebrat que l'Ajuntament hagi trobat un soci disposat a donar respostes al problema de la manca d'habitatge, de manera que no tot ho hagi d'assumir l'administració. La construcció de La Bertrana, nom que homenatja la que va ser la primera bibliotecària de la Biblioteca Popular de Manresa, Pilar Bertran i Vallès (1905-1998), que també dona nom al carrer on se situa, suposarà dotar Manresa d'un total de 90 habitatges cooperatius en cessió d'ús entre aquests, els d'El Rusc i els 18 de la cooperativa d'habitatge La Raval, al carrer de l'Hospital. Una suma que situa la ciutat en la segona amb més oferta per darrere de Barcelona.
La visita ha inclòs accedir al local que serà de l'Ajuntament i pujar per les escales fins a la primera planta per veure un dels pisos, on ja hi ha l'enrajolat, que conviu amb el formigó vist en segons quines zones de l'habitatge. Les baranes exteriors són de color blau. Com a curiositat, les portes d'entrada, per la banda que dona a l'escola Ítaca, són amb vidre per afavorir l'entrada de llum. Les connexions es faran mitjançant passeres exteriors que faran la funció de balcó. En aquesta part posterior també hi haurà un espai enjardinat a nivell de carrer, mentre que la urbanització de la banda que queda al carrer de Pilar Bertran Vallès l'assumirà l'Ajuntament, amb voreres i zona verda, ha explicat el regidor Garcia.
El pressupost
El pressupost total de la promoció ascendeix a 12,4 milions d’euros, dels quals 2,5 milions provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea. La resta del finançament prové de les aportacions dels socis (els esmentats 15.000) i de crèdits bancaris, incloent-hi el suport del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), que ha atorgat un crèdit històric de 31 milions d’euros a Sostre Cívic per la promoció de més de 300 habitatges socials, entre els quals hi ha els de Manresa.
