Càritas Manresa demana voluntaris i ajuda econòmica per acompanyar la regularització de 129 persones
L'entitat vol donar un cop de mà a les persones que estan participant en els seus projectes i a les seves famílies
Redacció
Càritas Manresa fa una crida per aconseguir ajuda de voluntariat i aportacions econòmiques per acompanyar els tràmits del procés de regularització extraordinària de persones migrades que durarà fins al 30 de juny. Un procés on les persones que tenen l’oportunitat d’acollir-s’hi, necessiten molts tràmits, recerca de documents i justificacions on caldrà posar dedicació.
En concret, Càritas Manresa vol acompanyar les 129 persones que estan participant en els seus projectes i a les seves famílies, que compleixen les condicions requerides per l’Estat. I ho vol fer sense desatendre els programes que porta a terme. "És un repte molt gran i comporta una tasca complexa de gestió on calen moltes mans per ajudar", fa notar.
Com ajudar
És per això que "serà molt important l’ajuda del voluntariat, i us agrairem que si teniu possibilitats de donar suport ens ho digueu, per e-mail a caritas.manresa@caritasdiocesanavic.cat o al Whatsapp 618 828 115". També comportarà una despesa extraordinària de més de 80 euros per persona, entre tramitacions, traduccions dels penals, taxes i permisos diversos, atès que l’Estat no hi destina cap recurs econòmic i la majoria de persones té dificultats per fer-hi front. Per això també demana la col·laboració econòmica a través de CaixaBank, al número de compte ES63 2100 0498 2602 0005 9437 o bé fent un Bizum al 09937.
