El Casino mostra 'La fauna del Cardener' sobre la riquesa biològica del riu a Manresa
L'exposició s'inaugurarà aquest divendres, i també hi haurà una visita guiada
Regió7
L’Ajuntament de Manresa inaugurarà aquest divendres a l’Espai 7 del Casino l’exposició fotogràfica La fauna del Cardener, un recull d’imatges que mostra les espècies que actualment habiten al riu a l’altura de Manresa. Segons el govern municipal, la mostra posa de manifest l’èxit de les actuacions de recuperació ambiental dutes a terme al riu en els darrers anys.
La inauguració es durà a terme a les 7 de la tarda, i hi haurà una visita guiada a càrrec de l’autor de les fotografies de Jaume Morera Barreda, especialista en fauna i paisatge, i del biòleg Marc Illa Llobet, que explicarà curiositats de cada animal. La mostra es podrà visitar fins al 10 de maig.
Les fotografies que van il·lustrar el calendari de l’Ajuntament de Manresa d’aquest 2026 només són un tast de les imatges que es podran veure a l’exposició La fauna del Cardener. Segons l’Ajuntament, es tracta d’una oportunitat per conèixer i valorar la fauna que habita al riu i per prendre consciència de la importància de preservar aquest espai privilegiat de la ciutat.
Les imatges, encarregades pel consistori a Jaume Morera Barreda, mostren escenes quotidianes de la fauna en el seu hàbitat dins el tram més urbà del Cardener: animals cercant aliment, prenent el sol o fent el niu en punts on qualsevol ciutadà, amb paciència i silenci, podria observar-los.
Entre les espècies fotografiades hi ha la llúdriga, el bernat pescaire, el blauet, el martinet blanc, la tortuga de rierol, així com libèl·lules i espiadimonis, entre moltes altres. Les fotografies aniran acompanyades de plafons informatius que permetran per conèixer les espècies més a fons.
La transformació del Cardener
Aquesta biodiversitat és el resultat d'un projecte integral per potenciar la transformació del Cardener en un riu ple de vida i un refugi climàtic, assegura l’Ajuntament.
En els últims anys, s’han recuperat grans extensions de vegetació de ribera, s’han eliminat les espècies invasores i se n’hi ha plantat d'autòctones. També s'han modificat els criteris de jardineria per afavorir la biodiversitat, com ara la reserva de diverses zones sense segar per facilitar el cicle sencer de les flors i el creixement dels arbres; s'han instal·lat desenes de caixes niu; s'han desplaçat corriols per allunyar-los de l'aigua i permetre que el bosc de ribera esdevingui més ampli i divers; i s'ha contractat un seguiment especialitzat de la fauna per conèixer-ne l'evolució i com l'afectaven aquestes mesures. A més, s’ha millorat l’accessibilitat, recorda el govern municipal, i s'han fet desenes de tallers perquè els infants de les escoles i ciutadania en general pugui conèixer tota la fauna que hi habita.
Horaris i visites
L'exposició La fauna del Cardener estarà oberta al públic de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. Les escoles i grups podran visitar l’exposició fora d’aquests horaris, sempre que ho sol·licitin amb anterioritat.
Per la seva banda, el 29 d’abril es farà una visita a l’exposició amb sortida al riu per a persones invidents o necessitats visuals, que aniran acompanyades per personal del Centre Cultural el Casino. Es recomana a les persones interessades que reservin plaça.
Per reservar dia i hora de visita grupal o per apuntar-se a la sortida al riu, cal enviar un correu electrònic a centrecultural@ajmanresa.cat o trucar al telèfon 93 872 01 71.
